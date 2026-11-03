¿Sintió el temblor de magnitud 5,6 mientras conducía? Lo que debe hacer si un sismo lo sorprende al volante

Durante la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026, miles de colombianos se despertaron de sus hogares luego de que se registrara un fuerte temblor en el país con una magnitud de 5,6. El epicentro del sismo se presentó en el municipio de Chaparral, Tolima.

Paso a paso para activar las alertas sísmicas en el celular y recibir avisos ante un temblor, incluso en la madrugada

Los hechos provocaron que en las principales ciudades del país, cientos de personas salieran de sus viviendas, mientras esperaban que el panorama por el temblor mejorara.

En Chaparral, videos e imágenes demostraron las consecuencias del sismo, en donde múltiples viviendas e infraestructuras quedaron afectadas. Según el reporte preliminar de la UNGRD, una ciudadana resultó lesionada por la caída de una pared en una vivienda del municipio, pero ya fue atendida y no reviste gravedad.

Afortunadamente, las autoridades reportan que por el momento ninguna persona ha fallecido.

Recomendaciones al conducir cuando se registra un temblor

El más reciente sismo que se presentó en el país deja la duda para varias personas sobre la manera correcta en la que se debe actuar en una situación como esta, sobre todo cuando se encuentra conduciendo un vehículo.

Entidades de emergencia comparten el paso a paso que todo ciudadano debe seguir para prevenir una situación que atente contra su vida durante un temblor.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), si un ciudadano está manejando un vehículo mientras ocurre un sismo, lo más viable es bajar la velocidad del coche de manera gradual.

Por medio de esta medida, el conductor evita realizar alguna maniobra peligrosa que provoque algún choque con otros vehículos o la pérdida de control del automóvil.

Mientras se reduce la velocidad, se recomienda detener el carro o moto en una zona segura, especialmente en espacios que se encuentren libres de postes de luz, vallas, cables eléctricos o árboles que puedan traer un riesgo a la seguridad del ciudadano.

Reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro son algunas de las medidas que deben adoptar los conductores durante un temblor. Fotografías: Juanse Hernández / Colprensa. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Es importante verificar el entorno en el que se encuentra el usuario, ya que si ocurre abruptamente un temblor, varias personas tienden a reaccionar de distintas formas. Manejar con extrema precaución es vital para evitar un accidente.

Si sigue persistiendo el sismo, es fundamental que las personas adentro del vehículo se mantengan ahí hasta que desista el temblor.

Existen situaciones en las que un conductor y sus pasajeros pueden quedar atrapados por unos escombros a causa de un temblor. Por eso, UNGRD indica que lo importante es tratar de proteger la boca y la nariz para evitar inhalar cualquier elemento que pueda afectar a las personas.

Asimismo, se reitera mantener la mayor calma posible, así como respirar lentamente.

Para poder emitir alguna señal de auxilio, la entidad recomienda hacer uso de la bocina del vehículo, el silbato o golpeando cualquier elemento de metal.