El fuerte temblor que sacudió a Colombia en la madrugada de este martes 3 de noviembre dejó una persona lesionada en Chaparral, Tolima.

La víctima resultó afectada por la caída de un muro en una vivienda, según el reporte preliminar de las autoridades.

Una persona resultó herida en Chaparral

La emergencia se presentó durante el movimiento telúrico, cuando parte de la estructura de una vivienda cedió y un muro cayó, provocando lesiones a una persona.

La emergencia en Chaparral fue atendida por el Cuerpo de Bomberos y personal de una ambulancia del hospital municipal, mientras los organismos de socorro iniciaron la evaluación de posibles afectaciones en viviendas e infraestructura.

Por ahora, este es uno de los reportes de afectaciones conocidos en el departamento del Tolima. Las autoridades continúan en contacto con los organismos territoriales para verificar las condiciones en la zona y establecer si se registraron otros daños.

El sismo tuvo una magnitud de 5,6 y se registró durante la madrugada, con epicentro en el departamento del Tolima. Su intensidad fue percibida en diferentes zonas del país.

El balance permanece en verificación, mientras los organismos de gestión del riesgo recopilan información sobre las consecuencias del movimiento.