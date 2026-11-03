Sigue temblando en Colombia, hoy martes 3 de noviembre: esto reporta el SGC

Varias réplicas se han registrado en el país tras el fuerte sismo que sacudió a Colombia a las 4:13 a. m. de este martes, 3 de noviembre, cuya magnitud fue de 5.6, con una profundidad superficial y epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima.

Luego de ese sismo la tierra no se ha dejado de mover, según reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGG).

Videos del fuerte temblor que sacudió esta madrugada a Colombia: sismo de este martes 3 de noviembre de 2026

De acuerdo con el SGG, a las 4:27 a. m. se registró otro temblor de magnitud 3.5, con profundidad superficial, también con epicentro en Chaparral.

A las 4:16 a. m. de este mismo martes 3 de noviembre, también tembló.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-03, 04:16 hora local. Magnitud 3.3. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo?“, fue el reporte del SGC.

Tras el fuerte temblor de magnitud 5.6, una mujer resultó herida en Chaparral, Tolima, luego de caerle una pared, según informó el alcalde Helver González Mora.

Además, varias casas resultaron seriamente afectadas en Chaparral.

“Después del sismo registrado a las 4:13 de la mañana, con epicentro en nuestro municipio, estamos haciendo evaluación de las posibles afectaciones. Si alguien tiene una novedad que reportar, puede hacerlo en el siguiente número: 321 491 1933″, indicaron desde la Alcaldía de Chaparral.

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de su cuenta en X que no se reportan daños ni afectaciones en la ciudad.

“Luego de una revisión inicial, no se reportan daños ni afectaciones en Bogotá tras el sismo que se registró a las 4:13 am. Estamos pendientes del resto del país”, indicó el alcalde de Bogotá.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que en ese departamento no hay reportes de afectaciones mayores tras el sismo que se registró a las 4:13 a. m. de hoy martes.

“Después de tener contacto con una gran parte de los organismos de respuesta del departamento, podemos decir que no tenemos reporte de afectaciones mayores producto del sismo de esta madrugada, de magnitud 5,6, con epicentro en Chaparral, Tolima, que se sintió en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. Continuamos en comunicación con los organismos de gestión del riesgo de los municipios, atentos a cualquier novedad y haciendo seguimiento a la situación en el departamento”, dijo el gobernador Rey a través de X.