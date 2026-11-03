Gobernadora del Tolima, epicentro del sismo, reporta la situación y toma las primeras medidas

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali, Matiz, entregó un primer balance de lo que sucede en su departamento, epicentro del sismo que azota al país esta mañana.

Fuerte temblor en la madrugada del martes en Colombia

“Tras el sismo registrado a las 4:13 a. m., con epicentro en Chaparral, activamos los protocolos de atención y prevención. Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación”, dijo en un trino.

Sismo de magnitud 5.6 sacudio al país. Foto: Foto: SGC

Y agregó: “Asimismo, activamos el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y solicitamos a los municipios hacer lo propio, revisar las sedes educativas y reportar cualquier novedad.Estamos atentos a lo que ocurre en todo el departamento, especialmente en Chaparral. Nuestra prioridad es proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los tolimenses”.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, también se pronunció. “Acogiendo las recomendaciones de la Gobernadora del Tolima, hemos decidido que las clases se desarrollen de manera virtual en instituciones educativas oficiales de Ibagué, mientras se adelantan las verificaciones y evaluaciones de sus estructuras para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo. Asimismo, recomendamos a los colegios privados adoptar esta misma medida preventiva y realizar las respectivas inspecciones de sus instalaciones. ¡La seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes está primero!“, dijo en un trino.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también emitió un primer balance. “Después de tener contacto con una gran parte de los organismos de respuesta del departamento, podemos decir que no tenemos reporte de afectaciones mayores producto del sismo de esta madrugada, de magnitud 5,6, con epicentro en Chaparral, Tolima, que se sintió en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. Continuamos en comunicación con los organismos de gestión del riesgo de los municipios, atentos a cualquier novedad y haciendo seguimiento a la situación en el departamento”, aseguró.

Videos del fuerte temblor que sacudió esta madrugada a Colombia: sismo de este martes 3 de noviembre de 2026

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aseguró que en el sismo de magnitud 5,6 con epicentro en Chaparral (Tolima). Según el balance preliminar de la Sala de Crisis Nacional, una persona resultó lesionada por la caída de una pared en una vivienda del municipio.

En Quimbaya (Quindío) se reportó el desprendimiento de parte de la estructura de una iglesia en la carrera Quinta, sin personas lesionadas. En Bogotá se reportaron evacuaciones en algunos conjuntos residenciales, aseguró la entidad.