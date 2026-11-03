Dos fuertes temblores azotaron la madrugada de los colombianos este martes, 3 de noviembre de 2026. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó estos movimientos telúricos a través de sus canales oficiales y rápidamente la ciudadanía empezó a compartir cómo se sintieron en los diferentes territorios del país.

Fuerte temblor a esta hora en Colombia. Atentos #Temblor https://t.co/mGRq0X7M4n — Decko. (@Frankzm) November 3, 2026

El primer movimiento y el de mayor consideración fue a las 4:13 a. m. y, teniendo como epicentro Chaparral, Tolima, se registró una magnitud de 5.6. Aunque ese fue de una profundidad superficial, de acuerdo con el SGC, a los 3 minutos (4:16 a. m.) se registró un nuevo movimiento telúrico de magnitud 3.3.

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Estos temblores sorprendieron a los colombianos y en diferentes ciudades empezaron a sonar las alarmas de emergencia. Mientras que una parte descansaba y los movimientos eran unas noticias de su amanecer, a otros los despertó y los obligó a evacuar inmediatamente.

Otros videos en las redes sociales evidencian el momento exacto en el que cientos de cafeteros optaron por salir a las calles, tal y como lo enseñan los protocolos de seguridad.

El recuerdo del devastador terremoto de magnitud 7.4 que azotó al país el pasado 10 de agosto inevitablemente se viene a la cabeza y aterró a muchos colombianos que, cuando abrieron sus ojos y sintieron el movimiento, no pudieron dejar de pensar en que se repetiría lo que sucedió aquella triste mañana.

Según el SGC, a las 4:27 a. m. se registró un nuevo movimiento de magnitud 3.5. En la misma publicación oficial, algunos internautas referenciaron que no se sintió igual que el primer remezón y empezaron a publicarse nuevos videos del movimiento telúrico más fuerte.

Chaparral, Tolima, el epicentro, desde hace semanas venía siendo azotado por las placas tectónicas. La tierra se estaba moviendo en este sector del país y los propios habitantes aseguraron que a diario sentían angustia.

La normalidad de Chaparral ya no es la misma. Se estima que cada cinco minutos hay un movimiento telúrico en ese municipio. Foto: ALVARO TAVERA T

A continuación, más publicaciones que evidencian cómo se sintió el temblor de la madrugada de este martes en Colombia: