Primera dama, Ana Lucía Pineda, anunció inicio de reconstrucción de viviendas para familias afectadas por el terremoto

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, utilizó sus redes sociales, y las de su fundación Colombia luz y sonrisas, para anunciar el inicio de la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Primera dama, Ana Lucía Pineda, habló del Icetex e hizo un anuncio importante para ayudar a miles de jóvenes

La esposa de Abelardo De La Espriella, junto a su equipo, publicó imágenes de los primeros encuentros con personas que perdieron su techo a raíz de esta tragedia. El arranque se dio en Risaralda, específicamente en Dosquebradas, donde atendieron a una familia.

“En Dosquebradas, Risaralda, empezamos la reconstrucción”, se lee en el pie de foto del post, donde se cómo emprendió este camino por el bienestar de las víctimas.

“Instalamos las vallas que marcan el inicio de seis intervenciones entre mejoramiento de vivienda y construcción de viviendas nuevas, para familias afectadas por el sismo del 10 de agosto”, agregó.

En el video se detalla que Ana Lucía Pineda habló a una mujer, quien recibió una valla que abre paso a la reconstrucción de su hogar, logrando tener las medidas de protección necesarias.

“Hoy estamos aquí para usted, con todo el compromiso social y la transparencia que caracteriza a nuestra fundación. Hoy estamos aquí, porque damos inicio formalmente a lo que será su vivienda ya nuevamente... mejorada, porque fue afectada por el pasado terremoto del 10 de agosto. Damos hoy inicio a esta hermosa obra, y con el favor de Dios, estaremos muy pronto inaugurando”, se escucha que dice la primera dama.

En cuanto al mensaje, la fundación reafirmó que deseaban devolverles la esperanza a las familias y personas afectadas, demostrando transparencia con los procesos.

“Detrás de cada valla hay una familia que perdió su casa o la vio muy afectada, y que hoy recupera la esperanza de volver a tener un techo digno y seguro. Fue una jornada llena de emoción, de abrazos y de gratitud. Escuchar a las familias nos confirma que vamos por buen camino y nos compromete a seguir trabajando con transparencia hasta ver cada hogar terminado. Agradecemos a ACF y a Durapanel por sumarse a esta causa y hacer posible que estas familias vuelvan a abrir las puertas de su casa”, agregó.