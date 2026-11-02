Actriz María Margarita Giraldo reaccionó a mensaje de Jerome Sanabria sobre Ley de Rescate del Gobierno De La Espriella

Jerome Sanabria generó reacciones en redes sociales luego de pronunciarse sobre la Ley de Rescate impulsada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La joven expresó sus reparos frente a algunos puntos de la iniciativa, especialmente a la posibilidad de establecer nuevos impuestos sobre determinados bienes o actividades.

Jerome Sanabria contó qué piensa de la Ley de Rescate y dijo lo que debería hacer Abelardo De La Espriella: “Ese es el camino”

Aunque manifestó su respaldo a la actual administración, la abogada señaló que, en su opinión, existía otra propuesta que resultaba más concreta y viable. Se refirió a una de las ideas que el mandatario planteó durante su campaña: reducir el número de ministerios hasta dejar únicamente ocho dependencias.

Sus declaraciones provocaron cuestionamientos de algunos usuarios que se identifican con el petrismo. En respuesta, Sanabria publicó un video en su cuenta oficial de X, donde defendió su postura y lanzó críticas a los seguidores del expresidente Gustavo Petro.

“Petristas, ¿por qué no aplauden?”, escribió junto a la publicación.

En la grabación, la joven cuestionó a quienes respaldan a la izquierda por lo que consideró una postura contradictoria frente a las propuestas tributarias de distintos gobiernos.

Además, recordó que el expresidente estuvo cerca de sacar adelante una reforma con características similares a la que ahora genera debate y aseguró que no estaba dispuesta a seguir posiciones políticas sin cuestionarlas.

“Si esperaban que por haberle hecho una ardua campaña a De la Espriella, yo aplaudiera todo lo que haga su gobierno como si fuera un borrego petrista, se equivocaron. Si eso esperaban, lo siento mucho, pero no lo tendrán. Aquí no somos focas”, escribió en un post de X.

Ante este mensaje, María Margarita Giraldo, famosa actriz, decidió reaccionar y aseguró que estaba totalmente de acuerdo con su sentir. La actriz, que ha sido votante de Abelardo De La Espriella, apuntó que estaba en la misma línea de la creadora de contenido con respecto a dicha ley.

“Absolutamente de acuerdo”, escribió, sumando varias reacciones de sus seguidores.