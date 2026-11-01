Jerome Sanabria respondió a petristas que le exigen aplaudir por Ley de Rescate de De La Espriella: “No somos unos borregos”

Jerome Sanabria llamó la atención de millones de personas con una inesperada reacción a la Ley de Rescate que propuso el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La joven fue clara sobre su posición, indicando que no veía correcto poner impuestos a ciertas cosas.

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Pese a su apoyo al Gobierno, la abogada enfatizó en que había una propuesta que consideraba más centrada y realista, mencionada directamente por el Tigre cuando estaba en campaña. La mujer fue clara en que se debían reducir los ministerios, dejando solo ocho.

Ante las críticas de algunos petristas por comentar esta perspectiva, Jerome Sanabria utilizó su cuenta oficial de X para publicar un video en el que se defendía y arremetía contra los votantes de Gustavo Petro.

“Petristas, ¿por qué no aplauden?“, escribió en el post.

En el clip que subió, cuestionó a los simpatizantes de izquierda por haber permitido que el expresidente casi pasara una tributaria similar a la del mandatario actual, puntualizando que no era una borrega.

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La joven fue clara en que seguía firme con el presidente, pero consideraba que había soluciones mucho más prácticas que no afectaran al pueblo colombiano y solucionaran los problemas que habría dejado el gobierno anterior:

“Aplaudan, aplaudan... ¿por qué no aplauden? A ver señores petristas, porque nosotros, a diferencia suya, no somos borregos ni focas que se quedaron callados 4 años mientras el gobierno de Petro les intentó clavar una tributaria cuatro veces. Ahí si no hicieron ningún estallido social, no importaban los bolsillos de los colombianos... no había ninguna protesta.

“Pero la verdadera pregunta de aplaudan, aplaudan, ¿por qué no aplauden? Es para ustedes... No ven que el componente tributario de esta ley fiscal de Abelardo tiene una coincidencia del 74% con la última tributaria de Gustavo Petro. Ahí sí se quedaron calladitos”.

Al hablar de las reacciones que había en redes sociales, Sanabria enfatizó en que todos estaban callados hace cuatro años y ahorita sí tomaban una actitud en contra de cualquier decisión.

“Ahora sí salen muy indignados en redes. ¿Por qué se quedaron callados? Incluso aplaudían, y ahora sí posan de bravitos en redes”, apuntó.

“Ustedes son unos borregos que están así y no son capaces de discernir (…) Yo, a diferencia de ustedes, no soy una foca. Puedo hacer videos de decisiones que no me parecen correctas del Gobierno de De La Espriella. Ojalá ustedes hubieran hecho un ejercicio medianamente parecido de control político, pero no, se quedaron calladitos y hasta aplaudiendo”, concluyó.