Jerome Sanabria contó qué piensa de la Ley de Rescate y dijo lo que debería hacer Abelardo De La Espriella: “Ese es el camino”

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó este jueves 29 de octubre ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que busca enfrentar la situación fiscal que atraviesa el país y plantear medidas para aliviar las finanzas públicas.

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Durante la radicación de la propuesta, el vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la iniciativa y sostuvo que responde a las dificultades heredadas de la administración anterior. “El Gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo. Presentamos esta ley para salvar a Colombia de la quiebra, evitar la pérdida de 360.000 empleos y prevenir una recesión”, afirmó el funcionario al explicar los objetivos del proyecto.

En medio del anuncio de dicha propuesta, varias reacciones se han dado a conocer en distintos sectores. Una de las que más llamó la atención fue la de Jerome Sanabria, quien no dudó en exponer su pensar con respecto a dicho proyecto.

La joven utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre esta medida de rescate fiscal, intentando plantear su punto de vista.

Según se observó, Sanabria manifestó que no estaba de acuerdo con propuestas en las que los colombianos tuvieran que pagar de más. Su perspectiva se basó en que había daños de gobiernos pasados, repercutiendo en lo que pasaba actualmente en el país.

“El problema real no es que los ciudadanos paguemos poco, sino que el Estado gasta mucho y gasta mal. Y ante la crisis fiscal, corresponde «Que se ajusten el cinturón» reduciendo el gasto público, no aumentando los impuestos”, apuntó en un post.

La abogada indicó que Abelardo De La Espriella había planteado en campaña que se tenía pensado reducir el estado en un 40%, dejando solamente 8 de los 18 ministerios que había en este momento.

Ante lo que sucedía, Jerome afirmó que lo que debería de hacer el mandatario es seguir este camino para lograr un balance económico, ya que el gasto público era alto. Allí lanzó la propuesta de cómo podrían quedar conformados los ministerios, una vez se fusionaran.

“Para nadie es un secreto que la deuda que hoy tiene Colombia no es culpa del Gobierno De La Espriella, es responsabilidad de los gobiernos anteriores, sobre todo el gobierno Petro, que nos dejó envueltos en la peor crisis fiscal de la historia. Al Gobierno De La Espriella le toca llegar a ajustarse”, comentó en un video de su cuenta de X.

Al hablar sobre su apoyo a Abelardo De La Espriella, la abogada reiteró que seguía firme y no se arrepentía por su voto, por lo que buscaba que todo funcionara, dando una opinión crítica a estas decisiones.