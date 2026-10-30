“Te extrañaré todos los días de mi vida”: la emotiva carta de despedida de Hugh Jackman al Profesor X

El actor británico Sir Patrick Stewart, reconocido mundialmente por sus interpretaciones del profesor Charles Xavier en la saga X-Men y del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, falleció a los 86 años en la ciudad de Los Ángeles.

​Murió Patrick Stewart a los 86 años: luto en el cine por el legendario actor de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’

Según manifestaron fuentes cercanas a su entorno, el deceso se produjo tras enfrentar complicaciones de salud asociadas al Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

La noticia ha provocado una oleada de homenajes por parte de colegas, directores y estudios cinematográficos que compartieron escenario y set de rodaje con el aclamado intérprete.

Con una carrera que abarcó más de seis décadas en el teatro clásico, la televisión y el cine comercial, Stewart dejó una huella imborrable en la cultura popular.

Uno de los mensajes más destacados tras conocerse la noticia fue el del actor australiano Hugh Jackman, quien compartió pantalla con Stewart durante casi dos décadas en la franquicia de X-Men.

A través de sus redes oficiales, Jackman publicó imágenes junto al actor acompañadas por un mensaje que reflejó la profunda amistad construida desde el rodaje de la primera entrega de la saga en el año 2000.

“Hoy perdimos a uno de los grandes del teatro y la pantalla. Y, para mí, a un amigo extraordinario y un gran ser humano. Aprendí muchísimo de él. Te extrañaré todos los días de mi vida, Patrick”, expresó Jackman.

La química entre ambos alcanzó su punto más alto en la cinta Logan (2017), donde interpretaron versiones vulnerables y envejecidas de sus personajes, consolidando una de las dinámicas más aclamadas de las películas de superhéroes.

Más allá de la saga mutante, ambos actores volvieron a colaborar recientemente en el largometraje The Sheep Detectives (2026).

El reconocimiento a la trayectoria de Stewart se extendió rápidamente entre otros miembros del reparto de la franquicia mutante.

La actriz Dafne Keen, quien compartió escena con el británico en Logan, lo recordó como “un maestro andante de su oficio y de la vida”, destacando su carácter amable y su generosidad en el set.

Por su parte, Famke Janssen y Rebecca Romijn expresaron su pesar y gratitud por haber trabajado junto a quien calificaron como una leyenda del cine mundial.

Marvel Studios emitió un comunicado oficial expresando su pesar por la pérdida de Sir Patrick Stewart: “Dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, una inteligencia y una humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de seguidores”.

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Kevin Feige, presidente del estudio, recordó el impacto de conocer al actor en el rodaje de la primera película de X-Men, describiéndolo como un colaborador brillante, cálido y con un agudo sentido del humor.

Asimismo, los directores Anthony y Joe Russo destacaron el honor que representó trabajar con el actor en Vengadores: Doomsday, producción cuyo estreno está programado para diciembre de 2026 y que marca una de las últimas apariciones cinematográficas del venerado intérprete.