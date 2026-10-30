Viuda de Hulk Hogan es demandada por permitir fiesta de su hijo en la que una menor habría sido víctima de abuso

La familia del fallecido luchador estadounidense Hulk Hogan vuelve a estar en el centro de una controversia judicial. Sky Daily, viuda de la estrella de la lucha libre, y su hijo Hayden Hitt enfrentan dos demandas civiles presentadas por mujeres que los señalan por presuntos episodios de violencia, negligencia y suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Las acciones judiciales, cuyos documentos fueron obtenidos por el portal estadounidense TMZ, están relacionadas con una fiesta organizada por Hayden el pasado 28 de marzo en Florida. Una de las demandantes, identificada como Jane B. Doe, es menor de edad y asegura que fue víctima de una agresión sexual durante la celebración, después de consumir una bebida alcohólica que le habría provocado una pérdida de conciencia.

En las demandas también se señala a Sky Daily, cuyo nombre completo es Melanie Sky Daily Bollea, por presuntamente haber proporcionado bebidas alcohólicas para la reunión, pese a conocer que asistirían adolescentes. Según los documentos, la mujer habría dejado el alcohol a disposición de los invitados mientras asistía a un evento de Real American Wrestling, una organización vinculada al mundo de la lucha libre.

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Sky Daily se casó con Hogan en septiembre de 2023, después de que ambos hicieran pública su relación. Tras la muerte del deportista, su nombre ha aparecido en diferentes controversias relacionadas con la familia y el patrimonio del luchador. Foto: Instagram @mrs.sky.hogan

La denuncia sostiene que la viuda del luchador sabía que habría menores en la celebración y que, incluso, anteriormente le habrían advertido que no llevara adolescentes a determinados eventos debido a antecedentes relacionados con el suministro de bebidas alcohólicas.

La primera demanda fue presentada por Jane B. Doe, una adolescente que asegura que Hayden Hitt promocionó la fiesta mediante un grupo de mensajería. Según su relato, en esas conversaciones el joven habría utilizado una expresión sexual degradante para referirse a ella y posteriormente habría organizado una especie de subasta en la cocina de la vivienda, en la que supuestamente la ofreció a otros asistentes mientras se encontraba incapacitada.

La joven afirma que uno de los invitados, identificado en el proceso como John B. Doe, le entregó una bebida alcohólica de la marca Four Loko. Después de tomar un sorbo, comenzó a perder el conocimiento y, según su denuncia, el adolescente la agredió sexualmente durante varias horas.

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En el documento judicial también se afirma que Hayden habría permanecido junto a la puerta mientras ocurría la presunta agresión, impidiendo que la víctima pudiera salir. La demandante asegura que sufrió lesiones físicas y que logró conservar uno de los preservativos utilizados durante el encuentro para que pudiera servir como evidencia en una eventual prueba de ADN.

Otro de los señalamientos está dirigido contra Sky Daily. La joven sostiene que la mujer habría retirado otros preservativos y las sábanas manchadas de sangre del lugar, lo que, de comprobarse, podría tener implicaciones importantes para el desarrollo del proceso.

Una segunda mujer, identificada también como Jane Doe, presentó otra acción judicial en la que asegura que había vivido en la residencia de Sky Daily y Hayden Hitt y que durante su relación con el joven sufrió repetidos episodios de violencia física.

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Según su declaración, Daily conocía los conflictos entre su hijo y la denunciante, pero habría intervenido para convencerla de perdonarlo después de los enfrentamientos.

La demandante también relata que durante la fiesta del 28 de marzo de 2026 tuvo un nuevo altercado con Hayden. En un mensaje de texto que habría sido incorporado como evidencia, le comunicó a Sky que el joven la había empujado desde la entrada de la vivienda hasta un perchero, provocando que cayera.

El documento también señala que, al día siguiente, Hayden le habría enviado mensajes para pedirle que eliminara las conversaciones y no presentara cargos en su contra.

La segunda demandante sostiene que intentó denunciar formalmente los hechos, pero que la Policía de Clearwater cerró rápidamente el caso. En su demanda atribuye esa supuesta actuación a la posición que Daily tendría dentro de la Iglesia de la Cienciología.

La controversia adquiere mayor repercusión por tratarse de la familia de uno de los personajes más reconocidos de la lucha libre profesional. Hulk Hogan, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, murió el 24 de julio de 2025, a los 71 años, después de sufrir un paro cardíaco en su residencia de Clearwater, Florida.

Sky Daily se casó con Hogan en septiembre de 2023, después de que ambos hicieran pública su relación. Tras la muerte del deportista, su nombre ha aparecido en diferentes controversias relacionadas con la familia y el patrimonio del luchador.