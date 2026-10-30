Carolina Cruz habló sobre cómo es su verdadera relación con la esposa de su papá: “Raya en lo egoísta”

Carolina Cruz se ha convertido en uno de los rostros más familiares de la televisión colombiana. Su recorrido por diferentes formatos y programas de entretenimiento le ha permitido consolidar una carrera reconocida y conservar el interés de los televidentes a lo largo de los años.

Carolina Cruz expuso por qué la esposa de su papá está detrás de que no pueda vivir con él en Bogotá: “No podemos hacer nada”

Si bien la presentadora suele mantener algunos aspectos de su vida privada fuera del foco público, también ha abierto espacios para compartir experiencias personales con sus seguidores. Por medio de sus redes sociales y otras intervenciones, ha revelado episodios importantes de su historia, generando comentarios y curiosidad entre quienes están pendientes de su actividad profesional y de lo que ocurre en su entorno familiar y sentimental.

No obstante, recientemente, Carolina Cruz llamó la atención de sus fieles seguidores con una inesperada publicación que realizó, donde confesaba un detalle de su vida.

De acuerdo con lo que quedó captado, la vallecaucana llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, permitiendo que los curiosos indagaran sobre diversos temas. Uno de los que salió a flote fue la relación con la esposa de su papá, de quien no solía hablar.

La presentadora de Día a día no se contuvo y fue clara sobre lo que sucedía en ese aspecto de su vida, confesando que con aquella mujer no había ningún tipo de relación o vínculo.

Carolina Cruz mencionó que aquella persona era casi egoísta y solía pensar en su bienestar propio, lo que llevaba a que se pudiera dar una cercanía o comunicación. De hecho, estas palabras hicieron eco por el cuidado de su papá, quien seguía llevando temas de salud.

“Cero relación. Cuando una persona solo piensa en su bienestar y raya en lo egoísta, difícilmente puede relacionarse”, escribió en el post, donde despejó dudas acerca de este aspecto.

En la imagen se le ve posando con su papá, mientras se muestra amorosa.