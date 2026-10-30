Senador Germán Rodríguez no se contuvo y reaccionó al ver a Amparo Grisales de frente: “Un sueño”

Germán Rodríguez, integrante del Senado de la República, llamó la atención de cientos de personas en plataformas digitales con un inesperado contenido que compartió en su cuenta oficial de X.

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El senador, que ha protagonizado cruces fuertes con representantes del Pacto Histórico, desató opiniones entre los curiosos con un video que subió a la plataforma digital, reflejando la felicidad que sentía de conocer a una de las figuras más famosas de la farándula colombiana.

Germán Rodríguez mostró el instante en el que se vio de frente con Amparo Grisales durante un evento de RTVC, logrando entrevistarla para dicho clip que subiría a redes sociales. La actriz no dudó en hablar a la cámara, reflejando su particular estilo.

“Estoy con la remamacita de Amparo Grisales. Para mí es un sueño hecho realidad. Qué bonito conocerla en persona”, dijo al inicio, bastante emocionado.

La famosa fue clara en que su presencia se debía a celebrar este renacer de RTVC, donde producciones colombianas volverían a resurgir y presentarse con un toque remasterizado.

“RTVC es nuestro tesoro en la filmografía de las novelas y las series de la televisión colombiana. Entonces había que venir en este resurgir, ver que nos va a traer cosas muy lindas, que vamos a sacar adelante y defender nuestras producciones. Tenemos un lindo lugar para hacer producciones y hacer conocer nuestro talento en la televisión y el mundo entero”, mencionó.

El congresista no se contuvo y le dio otras palabras, previo a despedirse de ella: “De conocerla, vea, me ericé. Que Dios me la bendiga... a la diva de divas de Colombia”.

Al realizar el post, Rodríguez dio bastante de qué hablar, ya que se notó su felicidad por coincidir con la emblemática diva de Colombia.

“Qué honor conocer a Amparo Grisales, una de las grandes figuras de la televisión colombiana. RTVC guarda parte fundamental de nuestra historia audiovisual y tiene un enorme potencial para rescatar, restaurar y proyectar nuestras novelas, series y producciones, llevando el talento colombiano a todo el mundo”, escribió.