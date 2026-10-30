Christa Pike, la mujer que sobrevivió a su ejecución a través de inyección letal en Tennessee, Estados Unidos, rompió el silencio este viernes 30 de octubre, un mes después del procedimiento fallido que debía acabar con su vida. En su primera declaración pública desde lo ocurrido, la condenada a muerte aseguró que continúa experimentando dolores físicos y emocionales, y cuestionó la incompetencia de las autoridades encargadas de ejecutar la sentencia.

“Me duele profundamente la incompetencia que ha puesto a tantas personas en esta terrible situación”, manifestó Pike, en un comunicado divulgado por sus abogados. La mujer, de 50 años, describió las consecuencias que ha enfrentado desde el pasado 30 de septiembre, cuando recibió dos dosis del medicamento utilizado para las ejecuciones por inyección letal, pero no murió.

Revelan los audios de la fallida ejecución de Christa Pike. Autoridades estaban desesperadas

Su testimonio también dejó ver las dificultades que enfrenta durante su recuperación. “No ha habido un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor. Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos, las manos y la garganta. Todavía tengo dificultades para hablar. Y el dolor no es solamente físico. También hay dolor en mi mente y en mi alma”, expresó.

Christa Pike está en prisión desde los 18 años. Hoy ya tiene 50. Foto: Tomado de redes sociales

La declaración fue dictada por Pike a su equipo jurídico desde la enfermería del centro penitenciario donde permanece recluida. De acuerdo con AP esta es su primer pronunciamiento público desde que sobrevivió al procedimiento de ejecución en la institución Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville.

Pike también reconoció que no había contemplado la posibilidad de continuar viviendo después de la fecha prevista para su muerte. “Había hecho las paces con ello”, afirmó al recordar que ingresó a la cámara de ejecución preparada para morir. Sin embargo, varios días después despertó en una habitación de hospital, confundida y sin comprender lo que había sucedido.

Christa Pike, sobreviviente de ejecución fallida en EE. UU., estuvo a punto de ser desconectada antes de despertar

“No sé por qué sobreviví aquella noche. No sé qué viene ahora. Algunos días encontrar esperanza es más difícil que otros. Por ahora, estoy intentando recuperarme, un día a la vez”, añadió.

Foto entregada por el Departamento Correccional de Tennessee que muestra a Christa Pike el 12 de enero del 2023. Foto: AP

En su mensaje, también hizo referencia a la familia de Colleen Slemmer, la joven por cuyo asesinato fue condenada. “Sigo pensando en la familia de mi víctima y en el terrible dolor y la pérdida que han sufrido”, manifestó. Pike agradeció a los médicos, enfermeros y equipos de emergencia que intervinieron para salvarle la vida, así como a las personas que le han expresado su solidaridad.

¿Qué ocurrió durante la fallida ejecución de Christa Pike?

Imagen de pentobarbital Foto: Getty Images

La ejecución estaba programada para el miércoles 30 de septiembre de 2026 en Tennessee. Pike debía morir mediante una inyección de pentobarbital, un barbitúrico utilizado por ese estado estadounidense en sus procedimientos de pena capital.

Luego de iniciar el procedimiento, Pike comenzó a manifestar dolor y ardor en el brazo. Pese a las dificultades, las autoridades administraron una primera dosis del fármaco y posteriormente una segunda, pero ninguna consiguió provocarle la muerte.

El mensaje después de la ‘muerte’ de Christa Pike: “El estado me debe una disculpa”

La situación terminó convirtiéndose en una emergencia médica. Pike fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días y necesitó asistencia respiratoria mediante un ventilador. Sus abogados informaron que sufrió lesiones importantes en los brazos, que quedaron quemados y con ampollas.

Una suspensión de última hora puso la ejecución en pausa, pero el caso de Christa Gail Pike dio un nuevo giro. Foto: WBIR-TV via AP

Una de las hipótesis examinadas por especialistas médicos es que la vía intravenosa no funcionó correctamente y que el medicamento terminó filtrándose hacia los tejidos que rodean el vaso sanguíneo, en lugar de ingresar adecuadamente al torrente sanguíneo. Esta posibilidad se conoce como infiltración intravenosa.

Christa Pike: qué es el pentobarbital, el medicamento usado en la inyección letal en Estados Unidos

Pike permaneció hospitalizada alrededor de diez días y posteriormente fue trasladada nuevamente al centro penitenciario Debra K. Johnson Rehabilitation Center, en Nashville, donde continúa recibiendo atención médica.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte señaló que Pike representa un caso sin precedentes documentados de una persona que sobrevive después de recibir los medicamentos durante un procedimiento de ejecución mediante inyección letal.

Christa Pike. Foto: USA Today

La historia judicial de Pike se remonta a enero de 1995, cuando tenía 18 años y participó en el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que conocía por sus actividades en el programa de formación laboral Job Corps, en Knoxville, Tennessee.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Pike y su entonces novio, junto con otra joven, llevaron a Slemmer a una zona boscosa. Allí la golpearon y torturaron hasta causarle la muerte. La investigación estableció que el crimen estuvo relacionado con los celos y la creencia de Pike de que Slemmer estaba interesada en su novio.

Entre los elementos más perturbadores del expediente se encuentra el hecho de que Pike utilizó un fragmento de asfalto para golpear a la víctima en la cabeza, le cortó la garganta y conservó un fragmento de su cráneo como recuerdo del crimen, según los documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Pike fue declarada culpable y sentenciada a muerte el 30 de marzo de 1996. Su condena la convirtió en una de las mujeres más jóvenes en recibir la pena capital en Estados Unidos. Desde entonces permaneció durante aproximadamente tres décadas en el corredor de la muerte.