Isabella Santo Domingo habló de la primera dama y reaccionó a trabajo que ha hecho: “Por fin”

Isabella Santo Domingo es una de las figuras conocidas de la televisión colombiana, donde ha construido una carrera como actriz y escritora. La barranquillera, de 59 años, ha hecho parte de diferentes producciones y ha llamado la atención por dar vida a personajes femeninos con carácter marcado, entre ellos varios antagonistas.

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Su trayectoria también comprende otros escenarios artísticos y culturales. Además de la actuación, ha incursionado en la literatura, el teatro y la escritura, espacios desde los que ha impulsado distintos proyectos y abordado asuntos de interés social.

En sus redes sociales, la artista mantiene una comunicación constante con sus seguidores, a quienes comparte aspectos de su vida cotidiana, opiniones y posturas frente a temas que generan debate en el país. Precisamente, algunas de sus intervenciones en plataformas digitales han provocado comentarios y controversias entre los usuarios, que suelen estar pendientes de sus publicaciones y pronunciamientos.

Recientemente, tras la polémica con Adriana Lucía, Isabella Santo Domingo llamó la atención de algunas personas con una reacción que tuvo a las gestiones de Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia.

La artista comentó un video de la esposa de Abelardo De La Espriella, exaltando el trabajo que realizaba en todo el ámbito social. El post se enfocó en las acciones con ciertos proyectos, cumpliéndole los sueños a miles de personas.

“Hay sueños que no tienen edad y momentos que se quedan para siempre en el corazón”, escribió en el pie de foto, donde se le ve acompañada por su grupo de trabajo.

Ante dicho contenido, Santo Domingo dejó un contundente comentario, asegurando que era la primera dama que más cumplía con un papel destacable en el país, logrando que muchos se sintieran orgullosos por lo avanzado.

“Por fin una primera dama discreta, elegante, empática y trabajadora que nos genera orgullo y esperanza por nuestro futuro”, escribió en el post.