Primeros mensajes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, pocas horas después de su majestuosa boda: “En el altar fuimos tres”

Un día después de llegar al altar, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compartieron imágenes inéditas de la ceremonia que convirtió a la pareja en marido y mujer. En primer lugar, la influencer publicó este viernes, 30 de octubre, un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde recordó los momentos especiales de la celebración y expresó la felicidad que sintió al dar este paso junto al cantante de música popular.

“¡Nos casamos! Y todavía me cuesta encontrar las palabras para describir todo lo que vivimos”, escribió al inicio de su post. En el mismo mensaje, aseguró que fue “un día lleno de amor, de lágrimas de felicidad, de risas” y de emociones que nunca olvidará.

La creadora de contenido también se refirió al instante en que intercambiaron sus votos frente a Dios. Para ella, mirarse a los ojos y seguirse eligiendo después de tantos años hizo que la ceremonia tuviera un significado especial.

“Amor, qué felicidad tan grande poder seguir construyendo esta vida contigo”, escribió Luisa, quien destacó lo que ambos han aprendido y la familia que han formado.

Sus palabras estuvieron acompañadas por fotos que hicieron que los seguidores pudieran conocer detalles de una celebración que causó expectativa entre sus fanáticos.

En el mismo mensaje, Luisa Fernanda W contó cómo vivió la jornada: “Ayer fui inmensamente feliz. Me reí, lloré, canté, disfruté cada instante”. También agradeció a Dios por acompañarlos durante la ceremonia y pidió que su amor siga guiando el camino que compartirán como esposos.

El post terminó con el famoso: “Señoras y señores, oficialmente somos esposos”.

De igual forma, horas después, el cantante también publicó sus fotografías y un mensaje que llegó al corazón de sus fans.

“En el altar ayer fuimos tres. Sí, aunque suene extraño: Luisa, Dios y yo. Y hoy tengo la certeza de que esto es para siempre”.

Pipe Bueno dejó claro que se siente demasiado afortunado de haber llegado a este punto de felicidad con su ahora esposa, sobre todo después de pasar momentos bastante complicados. “Se quedan cortas las palabras para expresar lo afortunado que me siento de compartir mi vida con una mujer tan noble, bondadosa y llena de amor. Qué fortuna la mía coincidir contigo, elegirte y tener la bendición de caminar juntos para toda la vida”, escribió en su mensaje.