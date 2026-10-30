Anuncio oficial de Independiente Medellín sobre Amaranto Perea: se definió su futuro como DT

Amaranto Perea seguirá siendo el director técnico de Independiente Medellín para el partido de este domingo contra Alianza FC. Así lo informó Raúl Giraldo, máximo accionista del club, en una conversación de WhatsApp divulgada por Carlos Antonio Vélez.

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A pesar de la derrota contra Internacional de Bogotá (3-1) que complicó la clasificación del Medellín y las reuniones que se sostuvieron en las últimas horas, Amaranto cuenta con el respaldo de la dirigencia para sacar el barco a flote.

Giraldo respondió que el cuerpo técnico “sigue” en el cargo y estará presente en el próximo partido ante Alianza FC. La cúpula del DIM espera que el equipo responda a la altura de las necesidades y salga victorioso para dar un paso más hacia los cuadrangulares.

Amaranto Perea estuvo reunido con Daniel Ossa hasta altas horas de la noche el miércoles y volvieron a hablar el jueves en el transcurso del día para encontrar soluciones al mal momento que atraviesa Medellín en el remate del ‘todos contra todos’.

El conjunto antioqueño marcha en la octava posición de la Liga BetPlay con 23 puntos y acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar. Su última victoria fue el 11 de octubre frente a América de Cali en el Pascual Guerrero.

Amaranto Perea sigue creyendo

Amaranto Perea sigue creyendo en la clasificación, pues todavía le quedan ahorros de la buena racha que tuvieron en la primera parte del campeonato. “Este equipo tiene que recuperar lo que hizo al inicio. Desafortunadamente, fallamos en momentos clave del partido. Fue una noche muy dura y rápidamente salir de este momento. Ya no hay margen de error”, expresó.

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La ausencia de Juan Fernando Quintero ha sido una de las razones por las que Independiente Medellín no levanta en su juego, sumado a errores defensivos que le cuestan muy caro.

“Increíblemente, un penal de la nada, más el tercer gol que es infame. Dependemos de nosotros y mientras estemos acá vamos a luchar”, dijo Amaranto tras la derrota en el Estadio de Techo.

Inter de Bogotá vs. Independiente Medellín en Techo. Foto: Lina Gasca

A Medellín le quedan tres partidos para conseguir el tiquete y meterse en los cuadrangulares: primero enfrentará a Alianza en condición de local y luego tendrá dos duelos fuera de casa frente a Fortaleza y Águilas Doradas.

El técnico considera que los puntos se han perdido por equivocaciones impropias del trabajo que hacen durante la semana. “A nosotros nadie nos regala absolutamente nada y nosotros sí hemos concedido muchas situaciones que hacen que se haga más complicado poder sumar”, sentenció.

Medellín ya quedó eliminado de la Copa BetPlay a manos de Nacional y ahora solo le queda meterse en las finales para salvar el año. En la tabla de reclasificación estaría consiguiendo cupo a Copa Sudamericana; sin embargo, la falta de puntos hace más complicado el panorama.