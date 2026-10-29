Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victorias de Nacional y América sentencian el liderato

Este jueves, 29 de octubre, América de Cali le ganó 2-1 a Fortaleza, y Atlético Nacional venció 2-0 a Independiente Santa Fe. Ambos partidos fueron válidos por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll, y tienen implicación directa en la tabla de posiciones.

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Así se desarrollaron los dos compromisos del día:

América de Cali fue líder momentáneo y se acerca a ser cabeza de cuadrangulares

Con goles de Yeison Guzmán (55′) y Tilman Palacios (63′), América de Cali le dio vuelta a un 1-0 en contra y acabó venciendo por 2-1 a Fortaleza.

Apenas finalizó el partido, América fue líder momentáneo de la Liga BetPlay con 34 puntos, pero después Nacional le aguó la fiesta en la cima.

🇦🇹 AMÉ 2️⃣-1️⃣ FOR 😎 ⏹️ ¡FINAL DEL PARTIDO! ❤️‍🔥 Que digan lo que quieran, nuestro corazón tiene un solo sueño: bordar una nueva estrella. ⭐ ¡Juntos hasta conseguirlo! ¡Siempre América!👹❤️ #AMÉxFOR #LigaBetPlay https://t.co/zpDJY5AEnf — América de Cali (@AmericadeCali) October 30, 2026

Atlético Nacional 2 - 0 Independiente Santa Fe: el verde es líder

A Nacional solo le bastaron cuatro minutos para ratificar su poderío ofensivo. A los 24′ se fue adelante en el marcador gracias a Elías Cabrera, y sobre los 28′ liquidó el 2-0 definitivo por el autogol de Emanuel Olivera.

Un Santa Fe, que planteó mal el partido, no pudo hacer frente a uno de los equipos candidatos a ser campeón en este semestre.

NAL 🆚 SFE |⏱️| 90' | 2-0 | ¡GANÓ EL MÁS GRANDE! Con goles de Cabrera y en contra de Olivera, ganamos en casa, llegamos a 35 puntos y seguimos en lo más alto de la tabla 🙌 #MinutoAMinutoVerdolaga 🇳🇬 https://t.co/OckbaeSb36 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 30, 2026

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Nacional líder, América escolta

Atlético Nacional lidera la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con 35 puntos en 16 partidos. América de Cali es segundo con 34 unidades en 16 juegos, mientras que el top tres lo cierra Deportivo Cali con 30 en 16 compromisos.

Independiente Santa Fe (cuarto, 28 puntos), Millonarios (quinto, 26 puntos), Atlético Bucaramanga (sexto, 25 puntos), Once Caldas (séptimo, 24 puntos), Independiente Medellín (octavo, 23 puntos) completan el grupo de los ocho clasificados, parciales, a los cuadrangulares finales.

Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima e Internacional de Bogotá tienen puntaje que les permite aún soñar con clasificar a cuadrangulares, aunque de momento están fuera de la zona de privilegio.

Junior de Barranquilla, actual bicampeón de Colombia y ya eliminado de cuadrangulares, está en el puesto 15 de la tabla con 16 unidades en 16 juegos. Pobre campaña para el equipo tiburón, criticado por sus hinchas.

Los tres coleros en la tabla de posiciones son Jaguares de Córdoba, Fortaleza y Deportivo Pasto.