Con autogol incluido, Santa Fe padeció ante Atlético Nacional en el primer tiempo: críticas a Repetto

Un primer tiempo para el olvido de Independiente Santa Fe, contra Atlético Nacional, este jueves 29 de octubre. En tan solo 28 minutos, el verde de Antioquia ya superaba por 2-0 a los cardenales, en el estadio Atanasio Girardot y en juego válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll.

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La ofensiva de Nacional empezó desde que se movió la pelota, pero se consolidó sobre los 24 minutos. Un ataque desde la zona izquierda acabó con un pase rastrero al área, y Elías Cabrera apareció para poner el 1-0 parcial a favor de los locales.

⚽🚀🟢 ¡GOLAZO DE NACIONAL! ¡Cabrera y una gran definición para pasar a ganarle a Santa Fe! #LALIGAxWIN https://t.co/Fy9lmI1su2 — Win Sports (@WinSportsTV) October 30, 2026

Un montón de dudas eran evidentes en Santa Fe, que le daba la pelota a Nacional porque no sabía qué hacer con ella. Consecuencia del mal planteamiento cardenal, a los 27 minutos, el defensor Emanuel Olivera anotó gol en contra y puso el 2-0 parcial a favor del verdolaga.

⚽🚀🟢 ¡Nuevo gol de Nacional! ¡Olivera se hizo autogol y los 'verdolagas' ganan 2-0! #LALIGAxWIN https://t.co/lkdURDDorO — Win Sports (@WinSportsTV) October 30, 2026

No se divisaba, con claridad, cómo Santa Fe podía darle la vuelta a la situación. De hecho, fue solo hasta el 2-0 que se vio un cambio de actitud en el equipo capitalino, ante una ofensiva de Nacional que encabezaban Elías Cabrera, James Rodríguez, Juan Manuel Rengifo y otros cracks más.

Con el marcador 2-0 a favor de Nacional se fueron al descanso. Para el segundo tiempo la expectativa está en que Santa Fe replantee un partido donde ha sido blanco de críticas y haga frente, de mejor manera, a uno de los equipos candidatos al título.

Lluvia de críticas a Pablo Repetto

Mientras el Nacional de Lucas González atacaba como un relojito, y la defensa de Santa Fe no podía pararlos, las críticas le llovieron al técnico cardenal, Pablo Repetto. “¿Qué intentó con el planteamiento?”, fue la pregunta principal de los comentaristas del partido en Win Sports+.

Fuera del onceno titular de Santa Fe quedó Franco Fagúndez, la gran figura del equipo en el semestre, el referente Daniel Torres, y el habitual titular, Jáder Obrian.

Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a Nacional por la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor ⚽️ #VamosSantaFe https://t.co/tVFcQdhU1w — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 30, 2026

Parecía una decisión técnica por parte de Pablo Repetto, en cuanto al manejo de cargas y el cercano partido que tiene contra Once Caldas por Copa BetPlay. Sin embargo, el león se vio pobre en potencial de ataque y no tuvo cómo hacerle frente a Nacional en el primer tiempo.