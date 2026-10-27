Independiente Santa Fe cuenta con la primera opción por Franco Fagúndez, pero no se sabe si su chequera es tan amplia como para pelear contra otro gigante del Fútbol Profesional Colombiano para quedárselo.

En días pasados se reportó que los rojos habrían hecho un ofrecimiento de 1.1 millones de dólares a Santos Laguna de México por la ficha del goleador. Dicha propuesta se mantendría en estudio, sin respuesta oficial del elenco manito.

Revelan por qué se habría caído la venta de Millonarios: dos razones acabarían el negocio

Las dos ofertas que tendría Nahuel Bustos para salir de Santa Fe: “Se irá en venta”

Entre la hinchada roja está el deseo de que el atacante se quede. Fagúndez también ha mostrado la disposición, no se inmiscuye en el acuerdo de clubes y espera por la resolución del caso.

Otro grande se mete en el camino

Si bien se pensaba que Santa Fe iba en la carrera solo, dependiendo de poner una mayor cantidad de dinero, ahora se conoció que le habría llegado competencia fuerte de un grande del FPC.

“Uno de los grandes (Nacional, América y Millonarios) es el otro interesado en Franco Fagúndez”, avisaron en Caracol Radio, sin especificar cuál de los tres históricos lo tiene en la mira al uruguayo.

Adicionalmente, el periodista Sebastián Bejarano se atrevió a calificar de “insuficiente” lo propuesto por el goleador: “La primera oferta fue considerada insuficiente y la prioridad en Colombia es de Santa Fe (en negociaciones)”.

Una opción que se podría abrir es la prolongación del préstamo, pero Santos se encuentra cerrado a dicha chance: “El jugador no quiere renovar con Santos, otro préstamo no es viable”.

Un equipo entero acaba contrato

Otro de los esfuerzos que deberá hacer Santa Fe de cara al 2027 es la renovación de varios de los estandartes de su nómina actual.

A experimentados y rendidores se les vence el vínculo contractual, lo que obliga a la presidencia en cabeza del directivo Eduardo Méndez a ver qué ofrecimientos les realiza.

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe Foto: @SantaFe

También puede que de esa lista de once jugadores se decida con un par su salida. Tal es el caso de Sebastián Quintero, Mateo Puerta o algún otro que no ha sido tan rendidor en su paso por el cardenal.

Listado de jugadores que terminan contrato con Santa Fe

Andrés Mosquera Marmolejo

Sebastián Quintero

Emanuel Olivera

Luis Palacios

Mateo Puerta

Kilian Toscano

Alexis Zapata

Maximiliano Lovera

Franco Fagúndez

Hugo Rodallega

Daniel Torres

A refrendar la clasificación

Tras vencer 2-1 a Atlético Bucaramanga, con un gol agónico de Luis Palacios, el conjunto cardenal llegó a 28 puntos y se ubicó en la cuarta posición.

Para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados, necesita sumar al menos tres puntos más, con lo que alcanzaría 31 unidades, cifra que garantiza un lugar entre los ocho mejores.

Nacional y Santa Fe se enfrentan en la próxima jornada de la Liga BetPlay 2026-II. Foto: Colprensa

Su próximo desafío será ante Atlético Nacional, el jueves 29 de octubre.

Santa Fe tiene la clasificación al alcance, pero deberá mantener la regularidad en el cierre del campeonato para evitar complicaciones y llegar fortalecido a la disputa por el título.

Calendario de Santa Fe: