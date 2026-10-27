Confirman la primera llegada a Millonarios para 2027: revelan mes fijado para presentarse

Millonarios celebra tener el alta de un talentoso para el próximo año. En las últimas horas se ha podido conocer que Juan José Ramírez, también conocido como ‘Chócolo’, regresará en enero de 2027 a las filas del azul.

Dicha volante permanece de manera temporal en Llaneros FC, donde se encuentra a préstamo. Al término del año en curso acabará dicho periodo y la obligación que tiene es volver a la institución dueña de sus derechos.

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Ya en la pretemporada, será Alberto Gamero como técnico el que valore a Ramírez para decidir dejarlo y ser parte del proyecto, o ponerlo a disposición de los dirigentes que le deberán buscar salir a través de vente o préstamo.

En su primera etapa con el embajador las chances que tuvo el volante no fueron muchas. Para 2024 llegó después de hilar dos buenos años con Orsomarso, pero en primera división con el capitalino apenas jugo 14 partidos y dio una asistencia.

Al año siguiente vino una cesión a Real Cartagena en donde se reencontró con un gran nivel. 21 partidos, dos goles y seis asistencias hicieron pensar que para 2025-II estaba listo para pertenecer otra vez a Millonarios.

Juan José Ramírez ya estuvo en Millonarios bajo el mando de Alberto Gamero. Foto: Instagram: @juanramirezm10

En su segunda chance con el azul tampoco rindió como se esperaba. Apenas logró jugar siete compromisos sin aporte ofensivo de ningún tipo. En 2026 fue de nuevo fuera de las filas de Millonarios e intenta lograr su mejor nivel en Llaneros FC.

Con 24 años se espera aún mucho de ‘Chócolo’, mayoritariamente la afición del albiazul que aspira ver los frutos de una inversión hecha en años pasados. En su puesto de la zona medular tiene competencia con Daniel Ruiz y Mackalister Silva.

Se cayó la venta de Millonarios

Durante varias semanas se dio como un hecho que Millonarios iba a ser vendido a un grupo prestigioso del exterior.

Las informaciones que iban surgiendo daban a conocer más y más detalles al respecto. No obstante, en las últimas horas la prensa deportiva allegada a los azules mencionó que todo se fue al piso.

Antonio Casale, periodista de ESPN y abiertamente confeso hincha del embajador escribió en X: “Kapital Football Group se retira de la negociación de la compra de Millonarios”.

Sobre los motivos que los inversores supuestamente habrían tenido para desistir del negocio: “No hubo claridad por parte del club en varios aspectos y les parece ALTAMENTE INQUIETANTE el tema del estadio. A pesar de haber completado todos los requisitos, se retiran de la negociación”.

Hasta las 4:00 p.m. no ha existido comunicación oficial por parte de Millonarios sobre el frustrado trato. Tampoco se espera que la haya en los próximos días, debido a que de manera pública estos no avisaron que se emprendiera una negociación para la llegada de nuevos dueños.

Aficionados de Millonarios en el estadio El Campín. Gestión de los actuales dueños no es del gusto de una buena parte. Foto: Colprensa

Así pues, todo se mantiene en los mismos términos, con el grupo inversor británico, Amber Capital, siendo el poseeador del máximo porcentaje (más de 85%). El restante hace parte de accionistas minoritarios a quienes corresponde casi un 15%.

En la presidencia está Gustavo Serpa, cara visible en todos los aspectos deportivos y administrativos.