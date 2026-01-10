Lo descartaron en Millonarios y ahora da su versión tras ir a préstamo a otro club: “Anormal lo que vivimos”

Millonarios se mueve en el mercado de pases de cara a la Liga BetPlay 2026-l. Entre llegadas y salidas, el cuadro embajador viene dando anuncios por medio de sus redes oficiales para el arranque del año.

Uno de los futbolistas que no sigue en el equipo, para 2026, es Juan José Ramírez. Chócolo, como le dicen en el mundo del fútbol, llega en préstamo a Llaneros hasta diciembre de este 2026. Su contrato en Millonarios va hasta junio de 2028.

Chócolo tiene 23 años y desde su llegada a Millonarios (julio 2024) no ha logrado adaptarse como titular. A veces sí como variante, pero no parece ser suficiente para los entrenadores que ha tenido.

Durante el primer semestre de 2025, lo cedieron a Real Cartagena. Volvió a Millonarios para el clausura de ese mismo año, no tuvo lugar fijo, y ahora en 2026 pasa a Llaneros. Ahora, desde el equipo de Villavicencio, habla de lo que pasó en su última estadía con el albiazul.

“Hubiera podido tener un poquito más de oportunidades”: Juan José Ramírez

Es bastante conocido que Millonarios no la pasó bien en 2025: sin títulos, eliminado por Santa Fe en el primer cuadrangular, no estuvo en los ocho para el clausura y Envigado lo sacó de la Copa BetPlay. Eso, y que no pasó de fase previa en Sudamericana ante Once Caldas.

Ya para el 2025-ll la crisis desesperó a los hinchas, algo atípico en Millonarios, porque venía siendo protagonista año a año. En medio de ello, Juan José Ramírez se quedó sin oportunidad en el equipo, a lo que se refirió este jueves, 8 de enero de 2026, en diálogo con El Vbar Caracol.

“Yo creo que llegamos a principios del semestre pasado en buen nivel, habiendo tenido una buena temporada en Cartagena, en la pretemporada se hicieron las cosas muy bien y eso se vio reflejado en los primeros partidos que fui titular”, arrancó afirmando Ramírez.

Y siguió: “Después, obviamente entramos en una situación complicada con el equipo, anormal lo que vivimos en ese momento con Millonarios, y eso fue desencadenando cada una de las situaciones que pasamos”.

🔵🚨"Nunca tuve un problema con alguien de Millonarios (...) me faltaron oportunidades para darle la mano al equipo"



🎙️Juan José Ramírez, nuevo jugador de Llaneros, en #ElVbarCaracol



📻🔥Sintonice la entrevista EN VIVO, aquí: https://t.co/9WKl39PlQh pic.twitter.com/4jFLC2sRn7 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 8, 2026

Finalmente, sentenció: “De mi parte, hice todo por tener una oportunidad, siempre me entrené al máximo, tuve buena disposición, nunca tuve un problema con nadie del club y, bueno, creo que hubiera podido tener un poquito más de oportunidades pero sabemos que así es el fútbol y bueno, aceptando todo lo que ha pasado y lo que pasó”.