Deportes

Lo descartaron en Millonarios y ahora da su versión tras ir a préstamo a otro club: “Anormal lo que vivimos”

Se trata de una joven figura de 23 años que aún tiene contrato con Millonarios, pero que desde su nuevo club (préstamo) habla de lo que fue su estancia en el albiazul.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
10 de enero de 2026, 11:05 a. m.
Nómina de Millonarios para la Liga BetPlay 2025-ll.
Nómina de Millonarios para la Liga BetPlay 2025-ll. Foto: Cortesía Colprensa - Santiago Arias

Millonarios se mueve en el mercado de pases de cara a la Liga BetPlay 2026-l. Entre llegadas y salidas, el cuadro embajador viene dando anuncios por medio de sus redes oficiales para el arranque del año.

Uno de los futbolistas que no sigue en el equipo, para 2026, es Juan José Ramírez. Chócolo, como le dicen en el mundo del fútbol, llega en préstamo a Llaneros hasta diciembre de este 2026. Su contrato en Millonarios va hasta junio de 2028.

Chócolo tiene 23 años y desde su llegada a Millonarios (julio 2024) no ha logrado adaptarse como titular. A veces sí como variante, pero no parece ser suficiente para los entrenadores que ha tenido.

Durante el primer semestre de 2025, lo cedieron a Real Cartagena. Volvió a Millonarios para el clausura de ese mismo año, no tuvo lugar fijo, y ahora en 2026 pasa a Llaneros. Ahora, desde el equipo de Villavicencio, habla de lo que pasó en su última estadía con el albiazul.

Deportes

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

Deportes

Debut de Falcao y otras figuras de la Liga Betplay podría demorarse más de lo esperado: grave problema que afronta la Dimayor

Deportes

Pasó por Santa Fe y Millonarios, pero ahora refuerza al Deportivo Cali: fichaje desde Brasil es oficial

Deportes

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

Deportes

El goleador que la rompió en la Serie A y resistió su llegada a Atlético Nacional: “No puedo”

Deportes

¿Por qué Radamel Falcao puede jugar en Colombia sin pagar tantos impuestos? Jugada maestra de Millonarios

Deportes

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

Deportes

Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Deportes

Independiente Medellín fichó a campeón de Liga: era deseado por Millonarios y salió por lo alto de Junior

Deportes

Millonarios dejó ir joya: confirmó salida al exterior de delantero tras la llegada de Falcao

“Hubiera podido tener un poquito más de oportunidades”: Juan José Ramírez

Es bastante conocido que Millonarios no la pasó bien en 2025: sin títulos, eliminado por Santa Fe en el primer cuadrangular, no estuvo en los ocho para el clausura y Envigado lo sacó de la Copa BetPlay. Eso, y que no pasó de fase previa en Sudamericana ante Once Caldas.

Ya para el 2025-ll la crisis desesperó a los hinchas, algo atípico en Millonarios, porque venía siendo protagonista año a año. En medio de ello, Juan José Ramírez se quedó sin oportunidad en el equipo, a lo que se refirió este jueves, 8 de enero de 2026, en diálogo con El Vbar Caracol.

“Yo creo que llegamos a principios del semestre pasado en buen nivel, habiendo tenido una buena temporada en Cartagena, en la pretemporada se hicieron las cosas muy bien y eso se vio reflejado en los primeros partidos que fui titular”, arrancó afirmando Ramírez.

Y siguió: “Después, obviamente entramos en una situación complicada con el equipo, anormal lo que vivimos en ese momento con Millonarios, y eso fue desencadenando cada una de las situaciones que pasamos”.

Finalmente, sentenció: “De mi parte, hice todo por tener una oportunidad, siempre me entrené al máximo, tuve buena disposición, nunca tuve un problema con nadie del club y, bueno, creo que hubiera podido tener un poquito más de oportunidades pero sabemos que así es el fútbol y bueno, aceptando todo lo que ha pasado y lo que pasó”.

Más de Deportes

Nómina de Millonarios para la Liga BetPlay 2025-ll.

Lo descartaron en Millonarios y ahora da su versión tras ir a préstamo a otro club: “Anormal lo que vivimos”

Se mueve la tabla en Bundesliga tras el empate del Dortmund: Bayern de Lucho Díaz sonríe.

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026

Debut de Falcao y otras figuras de la Liga Betplay podría demorarse más de lo esperado: grave problema que afronta la Dimayor

Deportivo Cali se hace con un refuerzo que pasó por Santa Fe y Millonarios.

Pasó por Santa Fe y Millonarios, pero ahora refuerza al Deportivo Cali: fichaje desde Brasil es oficial

x

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

Nómina de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2025-ll.

El goleador que la rompió en la Serie A y resistió su llegada a Atlético Nacional: “No puedo”

Radamel Falcao durante su primer entrenamiento en su regreso a Millonarios.

¿Por qué Radamel Falcao puede jugar en Colombia sin pagar tantos impuestos? Jugada maestra de Millonarios

Juego aplazado en la NBA

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Escándalo en la Fórmula 1 por los motores de Mercedes y Red Bull: los acusan de ventaja técnica

Atlético Nacional pone sus ojos en dos jugadores colombianos que juegan en el extranjero.

Atlético Nacional sorprende a sus hinchas: revelan dos jugadores que interesan y juegan en el extranjero

Noticias Destacadas