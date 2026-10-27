Cambió decisión sobre David González en América: dueño dio veredicto final de su continuidad

América de Cali ya definió el director técnico que tendrá para 2027.

Según lo ha manifestado en las últimas horas su máximo accionista, Tulio Gómez: “Pase lo que pase, David González seguirá siendo el director técnico de América de Cali″.

Dicha declaración la entregó al medio Deportes Sin Tapujos, en donde el directivo confrontó lo dicho por Iván Vélez, gerente deportivo, días atrás.

“Si hay una clasificación a torneos internacionales, automáticamente tiene una renovación”, expuso Vélez sobre la definición del técnico para los americanos que debía cumplir con esa cláusula para refrendar su vínculo.

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Adicionalmente, dio a conocer el sentimiento con el que se cuenta a la interna de la institución vallecaucana: “Estamos contentos con lo que ha mostrado el equipo, con lo que ha sido desde el año anterior”.

Augurándole al plantel la clasificación y mantener el extraordinario rendimiento durante las finales del FPC, Vélez complementó: “Esperamos que este semestre pueda hacerlo de la mejor manera. Lo merece el grupo de trabajo que lo acompaña”.

David González, técnico del América de Cali durante un partido de Liga. Foto: Aymer Andrés Alvarez / El País

González prolonga su estadía en América

El entrenador antioqueño, que llegó en septiembre de 2025 en un momento complicado para el equipo, logró cambiar el panorama y devolverle protagonismo al conjunto escarlata.

Su primera misión fue sacar al club de los últimos puestos y llevarlo a los cuadrangulares semifinales. Aunque no consiguió el título de Copa Colombia, su trabajo dejó argumentos para continuar al frente del equipo durante 2026.

En la presente temporada, América ha mostrado mayor competitividad. La victoria 3-1 frente a Cúcuta Deportivo, el 24 de octubre, le permitió alcanzar los 31 puntos, asegurar su clasificación a los cuadrangulares y ubicarse como líder parcial de la Liga BetPlay II-2026.

América de Cali vs. Cúcuta Deportivo en el estadio Pascual Guerrero de Cali Foto: Colprensa

El proceso también ha tenido desafíos. La eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana dejó una deuda internacional, mientras que la exigencia de la hinchada mantiene la presión por conquistar un campeonato.

Pese a ello, la dirigencia ha manifestado su intención de respaldar al entrenador y darle continuidad en 2027. El objetivo es claro: convertir los buenos resultados en títulos y construir un equipo capaz de competir por los primeros lugares del fútbol colombiano.

Gómez apunta a la estrella

Tulio Gómez se ilusiona con el pasar de los partidos con un título de Liga BetPlay para los rojos en el segundo semestre de 2026.

Ver la consistencia lograda por el plantel de la mano de González hace que se piense con más fuerza en que la consagración está cerca.

“El objetivo de América de Cali este año es el título”, apuntó en la entrevista mencionada y dada en las últimas horas.

Sobre los rumores de una venta cercana que vienen rondando al equipo desde hace unos meses con mayor fuerza, sentenció: “Hemos dialogado con dos o tres fondos interesados en llegar al América de Cali, pero no hay nada concreto”.