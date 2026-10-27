Junior de Barranquilla se despedirá de su primer jugador para 2027: “No va a renovar”

Es inminente que Junior de Barranquilla tenga una renovación en su nómina para 2027.

Al frente seguirá Sebastián Viera como entrenador, pero varias de las piezas con las que cuenta ya no harán parte del cuadro rojiblanco. Detectar múltiples problemas en diferentes líneas del campo ha hecho que los directivos piensen desde ya en salidas.

Una que está cerca de confirmarse oficialmente se dará en el arco. Todo apunta a que Jefferson Martínez, portero suplente de Mauro Silveira, no seguirá en el plantel.

Primeros fichajes de Junior de Barranquilla para 2027: filtran nombre que pasó por selección

Según lo revelado por el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, el mencionado golero: “Se va de Junior. Sí o sí”.

Aunque la dirigencia en cabeza de los Char haya hecho esfuerzos por retenerlo, no es la intención del futbolista mantenerse en el Tiburón: “No va a renovar a pesar del ofrecimiento de Junior”.

Silveira es pretendido en el exterior

En el próximo año, un nuevo arquero desembarcará en Junior; es más, podrían ser dos, debido a que Mauro Silveira no tiene asegurada su permanencia en el cuadro del Atlántico.

Según se ha podido conocer en las últimas semanas, una numerosa cantidad de propuestas rondarían las oficinas del cuadro rojiblanco para hacerse con el golero uruguayo, que tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028.

Mauro Silveira es el portero titular de Junior de Barranquilla. Foto: Daniel Garzon Herazo / NurPhoto

A sus 26 años, se ha consolidado como una pieza fundamental del actual bicampeón de Colombia. Aunque los resultados del equipo no han sido los esperados en el semestre en curso, el jugador ha mantenido un alto nivel de rendimiento.

Ahora bien, aquel club que venga por Silveira se encontrará con un Junior dispuesto a desprenderse del golero solamente por medio de una venta de sus derechos económicos.

Teófilo Gutiérrez sufre nuevo desplante en Junior: vuelve y le pasa con Sebastián Viera

Sobre los posibles reemplazos para Martínez y Silveira, se ha escuchado que José David Contreras es uno de los considerados. Dicho arquero, que se encuentra ligado al Barcelona de Ecuador, ya tuvo un paso por el FPC siendo parte de Águilas Doradas y Deportivo Pasto.

Contreras, venezolano, de 32 años, inició su carrera en su país natal; luego acumuló pasos por Francia y Costa Rica.

Apura el paso para clasificar

Será difícil que Junior de Barranquilla clasifique a las finales de la Liga BetPlay, pero mientras tenga chances matemáticas, lo intentará todo por alcanzar el número mágico de puntos, que ronda los 27-29.

Hasta ahora suma 15 unidades y le restan cuatro fechas. Acumulando una buena diferencia de gol, podría ilusionarse con el ingreso a las finales como uno de los últimos de la lista privilegiada de ocho.

En las próximas fechas tendrá rivales accesibles, como Boyacá Chicó, Llaneros FC, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto. Este mismo martes empieza su carrera frente al onceno boyacense.

El partido, que empezará a las 8:05 p. m., será decisivo para ambos equipos. Si el triunfo es del visitante, Chicó confirmará su descenso anticipado a la B. En caso tal de que pierda Junior, firmará la eliminación de las finales en el 2026-II.