Junior de Barranquilla buscaría a técnico que dirigió el Mundial 2026: “presentó propuesta”

Junior de Barranquilla estaría buscando técnico para 2027. Luego de los malos resultados en 2026-ll, con Alfredo Arias y Sebastián Viera como entrenadores, parece que el cuadro tiburón quiere un cambio de aires.

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Figura de Junior de Barranquilla hace público su deseo de renovar: fue clave en el último título

Revela el medio ecuatoriano MROFF que Junior de Barranquilla presentó una propuesta por Sebastián Beccacece, quien fue entrenador de la Selección de Ecuador en el Mundial 2027.

“Junior de Barranquilla presentó una propuesta a Sebastián Beccacece para dirigir al club en 2027; el entrenador analiza el plan y pide un contrato de al menos dos temporadas”, reza la información del medio referenciado.

Junior de Barranquilla presentó una propuesta a Sebastián Beccacece para dirigir al club en 2027; el entrenador analiza el plan y pide un contrato de al menos dos temporadas. https://t.co/dPDHc0xj51 — MROFF (@MrOFFSIDER) October 22, 2026

“Junior de Barranquilla buscaría a Sebastián Beccacece”

Tomando en cuenta que Junior disputará la Copa Libertadores en 2027, tras ser campeón en 2026-l, la directiva tiburona tendría como prioridad un entrenador de categoría, para brillar en el torneo continental.

De hecho, también se habla de salidas y llegadas en Junior para el año entrante, con jugadores que acaban contrato y no serían renovados. Además, fue rumor entre la prensa que el elenco de Barranquilla se interesó por el defensor Carlos Cuesta, con paso en Selección Colombia.

Por tanto, ya sea que siga Viera o que llegue un nuevo entrenador a Junior, parece que podría haber un revolcón en la nómina. Además, el ídolo Teófilo Gutiérrez anunció su partido despedida, como futbolista profesional, el próximo mes de diciembre.

¿Quién es Sebastián Beccacece? El técnico mundialista que suena para llegar a Junior

Sebastián Beccacece tiene nacionalidad argentina e italiana. Nació el 17 de diciembre de 1980 en Rosario (Argentina), para octubre de 2026 tiene 45 años, y destaca por su reciente paso en la selección de Ecuador.

Ha sido entrenador asistente en Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Emelec, O’Higgins y otros más. Además, también fue colaborador de la selección Argentina entre 2017 y 2018, acompañando a Jorge Sampaoli.

Ya como entrenador en forma, dirigió a equipos como Independiente, Racing, Elche y el seleccionado de Ecuador.

Sebastián Beccacece, quien se venía desempeñando como técnico de Ecuador. Foto: Getty Images

En su rol de entrenador, ganó la Recopa Sudamericana de 2021 al servicio de Defensa y Justicia. Como asistente, y junto a Sampaoli, marcó una época dorada en U de Chile, ganando los títulos de primera división en 2011 y 2012, además de la copa nacional de 2012-2013.

Incluso, su dupla ganadora con Sampaoli también causó revuelo a nivel internacional. Ganaron la Copa Sudamericana 2011, con U de Chile, y la Copa América 2015 con la selección de Chile.