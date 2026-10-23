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Tabla del descenso tras el triunfo de Chicó sobre Bucaramanga: noticia en la zona roja

Boyacá Chicó vive un día más en primera división, aunque su panorama es bastante adverso.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

23 de octubre de 2026 a las 8:23 p. m.
Imagen del triunfo de Boyacá Chicó sobre Atlético Bucaramanga.
Imagen del triunfo de Boyacá Chicó sobre Atlético Bucaramanga. Foto: Tomado de X: @ABucaramanga - API.

Este viernes, 23 de octubre de 2026, Boyacá Chicó venció 1-0 al Atlético Bucaramanga. Fue juego válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay, y se trataba de una final para el cuadro de Tunja.

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Aunque Boyacá Chicó tiene medio pie en el descenso, una mínima posibilidad matemática de seguir en la A está vigente. Con el triunfo de este viernes, gracias al gol de Alejandro Moya (64′) la noticia está en la tabla de los promedios.

Por otro lado, se acabó el invicto del Atlético Bucaramanga. 13 partidos duró sin perder el equipo de Pablo Peirano, que aún sigue dentro de los ocho en la tabla de posiciones y que es firme candidato para pelear en cuadrangulares.

Tabla del descenso: Boyacá Chicó venció al Bucaramanga

Jaguares de Córdoba es el colero de la tabla del descenso con promedio de 0.8485 (28 puntos en 33 partidos).

Con el triunfo de Boyacá Chicó sobre Bucaramanga, el equipo ajedrezado llegó a 101 puntos en 112 partidos. Es decir, los ajedrezados ostentan 0.9017 en promedio.

De momento, Jaguares y Boyacá Chicó están descendiendo a la segunda división de Colombia para 2027. Sin embargo, los ajedrezados respiran tras el triunfo ante el leopardo, al menos hasta que Cúcuta Deportivo juegue su siguiente partido.

Pos. Equipo 2024 PJ 2024 PTS 2025 PJ 2025 PTS 2026 PJ 2026 PTS Totales PJ Totales PTS PRO
20Jaguares F.C.0000332833280,8485
19Boyacá Chicó F.C.3833403634321121010,9018
18Internacional de Bogotá3855402434451121241,1071
17Alianza Valledupar F.C.3833405833321111231,1081
16Cúcuta Deportivo0000333733371,1212
15Llaneros F.C.004045343974841,1351
14Deportivo Pereira3861404633231111301,1712
13Deportivo Cali3838404534561121391,2411

Internacional de Bogotá (promedio de 1.1071), Alianza FC (promedio de 1.1081) y Cúcuta Deportivo (promedio de 1.1212) son los demás equipos que siguen de cerca la dinámica de la tabla del descenso en este cierre del 2026.

Como el calendario de la Liga BetPlay 2026-ll no está al día, debido a aplazamientos de partidos, incluyendo los que fueron consecuencias por el terremoto del pasado 10 de agosto, los partidos jugados de los equipos son bastante disparejos.

Próximos partidos de los equipos en zona de descenso, o cerca

  • América de Cali vs. Cúcuta Deportivo: 24 de octubre
  • Alianza FC vs. Internacional de Bogotá: 25 de octubre
  • Jaguares vs. Llaneros FC: 26 de octubre
  • Boyacá Chicó vs. Junior de Barranquilla: 27 de octubre