Tabla del descenso tras el triunfo de Chicó sobre Bucaramanga: noticia en la zona roja

Este viernes, 23 de octubre de 2026, Boyacá Chicó venció 1-0 al Atlético Bucaramanga. Fue juego válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay, y se trataba de una final para el cuadro de Tunja.

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Aunque Boyacá Chicó tiene medio pie en el descenso, una mínima posibilidad matemática de seguir en la A está vigente. Con el triunfo de este viernes, gracias al gol de Alejandro Moya (64′) la noticia está en la tabla de los promedios.

Por otro lado, se acabó el invicto del Atlético Bucaramanga. 13 partidos duró sin perder el equipo de Pablo Peirano, que aún sigue dentro de los ocho en la tabla de posiciones y que es firme candidato para pelear en cuadrangulares.

Tabla del descenso: Boyacá Chicó venció al Bucaramanga

Jaguares de Córdoba es el colero de la tabla del descenso con promedio de 0.8485 (28 puntos en 33 partidos).

Con el triunfo de Boyacá Chicó sobre Bucaramanga, el equipo ajedrezado llegó a 101 puntos en 112 partidos. Es decir, los ajedrezados ostentan 0.9017 en promedio.

De momento, Jaguares y Boyacá Chicó están descendiendo a la segunda división de Colombia para 2027. Sin embargo, los ajedrezados respiran tras el triunfo ante el leopardo, al menos hasta que Cúcuta Deportivo juegue su siguiente partido.

Pos. Equipo 2024 PJ 2024 PTS 2025 PJ 2025 PTS 2026 PJ 2026 PTS Totales PJ Totales PTS PRO 20 Jaguares F.C. 0 0 0 0 33 28 33 28 0,8485 19 Boyacá Chicó F.C. 38 33 40 36 34 32 112 101 0,9018 18 Internacional de Bogotá 38 55 40 24 34 45 112 124 1,1071 17 Alianza Valledupar F.C. 38 33 40 58 33 32 111 123 1,1081 16 Cúcuta Deportivo 0 0 0 0 33 37 33 37 1,1212 15 Llaneros F.C. 0 0 40 45 34 39 74 84 1,1351 14 Deportivo Pereira 38 61 40 46 33 23 111 130 1,1712 13 Deportivo Cali 38 38 40 45 34 56 112 139 1,2411

Internacional de Bogotá (promedio de 1.1071), Alianza FC (promedio de 1.1081) y Cúcuta Deportivo (promedio de 1.1212) son los demás equipos que siguen de cerca la dinámica de la tabla del descenso en este cierre del 2026.

Como el calendario de la Liga BetPlay 2026-ll no está al día, debido a aplazamientos de partidos, incluyendo los que fueron consecuencias por el terremoto del pasado 10 de agosto, los partidos jugados de los equipos son bastante disparejos.

Próximos partidos de los equipos en zona de descenso, o cerca