Revolcón en la tabla del descenso tras la goleada de Boyacá Chicó: la zona roja se modificó

Boyacá Chicó salió de la zona de descenso, luego de golear a Deportivo Pasto en el Estadio La Independencia de Tunja (3-0). El conjunto ajedrezado se aferra a sus posibilidades de permanecer en primera división faltando pocas fechas para terminar el campeonato.

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Cúcuta Deportivo y Jaguares quedaron en la zona roja tras los partidos de este viernes, aunque todavía les falta disputar sus respectivos compromisos de la fecha 12 en la Liga BetPlay.

El cuadro motilón enfrentará a Llaneros en condición de local, mientras que Jaguares hará lo propio en un duelo directo contra Alianza FC.

Deportivo Cali y Deportivo Pereira tienen prácticamente asegurada su continuidad en la máxima categoría del fútbol colombiano, pues ya se encuentran por encima de otros clubes más comprometidos como Llaneros e Internacional de Bogotá.

Boyacá Chicó saca la cabeza

Lo cierto es que el resultado del partido de Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto fue totalmente inesperado. El conjunto ajedrezado venía de caer contra Millonarios en Bogotá y en su último juego de local había caído ante Alianza FC.

Sumado a eso, la victoria contra Pasto se empezó a definir sobre el minuto 68. Yesus Cabrera marcó el primer gol del partido para Chicó, seguido por los tantos de Estiven Sarria y Alejandro Maya.

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El conjunto volcánico se vio superado en el tramo final del compromiso disputado bajo la fría noche de Tunja y comprometió aún más sus opciones de clasificar a los cuadrangulares. Chicó, por su parte, escaló hasta la casilla 13.ª de la Liga BetPlay y tiene posibilidades matemáticas de estar en la fiesta de los ocho a fin de año.

Jhon Jaime Gómez, DT del equipo boyacense, se pronunció en rueda de prensa: “Todo proyecto tiene que ir de la mano de Dios. Somos un equipo muy espiritual y a esa bendición hay que ayudarle; todos los muchachos entendieron ese mensaje”.

“Para nosotros es muy significativo. Salimos de la zona de descenso y vimos el resultado del trabajo que venimos haciendo. Cuando los agrupamos para trabajar juntos, creo que lo entendieron a la perfección. Tiene mucho significado esta victoria para nosotros”, dijo Gómez.

Boyacá Chicó tiene por delante partidos cruciales para su permanencia. Primero enfrentará a Deportes Tolima en Ibagué, antes de jugarse una final contra el Cúcuta Deportivo en el Estadio La Independencia.

Por delante también tiene otros rivales de peso como Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, que seguramente le pondrán las cosas difíciles para mantenerse fuera de la zona roja del descenso.