Lamine Yamal revela qué le dijo a Lionel Messi, luego de ganarle la final del Mundial 2026

Lamine Yamal manifestó su profunda admiración por Lionel Messi y reveló las palabras que le dijo justo después de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium.

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“Fui donde estaba Leo y le dije: ‘Gracias’. Solo le agradecí mucho por todo lo que ha hecho y por cómo es el mejor. Siempre he creído que es el mejor”, indicó en declaraciones para The Guardian.

Lamine heredó la camiseta número ‘10′ del FC Barcelona y su rendimiento ha estado a la altura de las circunstancias, aunque todavía le faltan muchos récords para superar la huella imborrable que dejó Messi en Camp Nou.

Paradójicamente, en su primera Copa del Mundo llegó hasta la final y se encontró con el astro argentino. Luego del pitazo final, se le acercó, le dio un abrazo y le dedicó unas palabras que hoy, dos meses después, salen a la luz.

“Siempre trato de alejarme un poco de las cosas que parecen bonitas para el espectáculo. El momento surgió de dentro. Lo vi allí, así que fui a agradecerle por lo que hizo por el fútbol, surgió espontáneamente”, declaró Lamine Yamal.

🚨🗣️ Lamine Yamal reveals what he told Lionel Messi:



“Nothing special. I just thanked him A LOT for everything he has done for football.”



“I told him that he is the BEST.”



“I’ve always believed he is the best, without ANY doubt, even before he won the World Cup and Copa… pic.twitter.com/NRJiVFLDTQ — utdzaire🇨🇩 (@utdZaiire) September 26, 2026

“Yo quería ser Lamine, no Messi”

Aunque el futbolista del Barcelona ha tratado de desligarse de las comparaciones con Leo Messi, ha sido imposible por su posición, estilo de juego e incluso la foto que tienen juntos cuando Lamine era un bebé y su ídolo empezaba a brillar en el club azulgrana.

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“Le pedí a mi padre que la borrara de Facebook. Las comparaciones eran demasiado fáciles. Yo quería ser Lamine, no quería ser Messi”, aseguró.

Lo cierto es que el atacante de 19 años ha empezado a forjar su propio nombre y es uno de los grandes favoritos al Balón de Oro en la presente temporada. “Siendo totalmente sincero, no es solo este año cuando he estado a nivel de Balón de Oro, sino más tiempo. Todo el mundo sabe que soy diferencial”, subrayó.

Lamine Yamal interrumpió los festejos de España para acercarse a saludar a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026. Foto: Tomado de internet

Lamine confiesa que sus ambiciones van más allá de lo económico. “No juego por dinero, juego por diversión. Cuando cojo el balón y noto que la gente se levanta en el estadio, te sientes más poderoso que nadie. Te sientes como Superman o Spiderman”, expresó a The Guardian.

“En el fútbol no hay miedo. He visto a mi madre luchar para que yo pudiera jugar y a mi padre recoger chatarra por las calles para que yo pudiera comer. Eso es miedo. Ahora sí necesito ayudar a mi familia, puedo hacerlo”, sentenció.

Lamine Yamal y la selección española volverán al ruedo este sábado, enfrentando a Inglaterra por la primera fecha de la Nations League. Lo más seguro es que Luis de la Fuente disponga el once de gala para el partido que está programado a la 1:45 p. m. (hora de Colombia).