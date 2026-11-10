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Los cuatro candidatos para reemplazar a Michael Carrick en Manchester United

Según la prensa inglesa, cuatro nombres de alto nivel entran en la baraja para ser el reemplazo de Carrick en Manchester.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

10 de noviembre de 2026 a las 8:55 p. m.
La continuidad de Michael Carrick (imagen), en Manchester United, sigue en duda.
La continuidad de Michael Carrick (imagen), en Manchester United, sigue en duda. Foto: Getty Images / DISEÑO SEMANA.COM.

Los resultados no acompañan al Manchester United, por lo que aún se habla de un posible despido para el entrenador Michael Carrick. Incluso, la prensa inglesa ya evalúa los candidatos a reemplazarlo.

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Para Manchester United, esta fecha Fifa de noviembre le sirve con miras a un respiro. Tras el empate contra Aston Villa (4-4), el pasado 8 de noviembre, The Red Devils están en puestos de descenso en la Premier League.

El próximo partido del Manchester United será el domingo, 22 de noviembre, visitando a Liverpool en Anfield. Puede que, previo al partido, tomen decisiones sobre Michael Carrick. No obstante, ese clásico también podría ser un termómetro para el entrenador.

Los cuatro candidatos para reemplazar a Michael Carrick en Manchester United

Según el medio Mirror, cuatro nombres suenan con fuerza para reemplazar a Michael Carrick en Manchester United. Son:

Eddie Howe

Edward John Frank Howe. Tiene 48 años y está sin club luego de su salida del Newcastle United. También lo recuerdan por pasos en Bournemouth y Burnley, por lo que el nombre toma fuerza.

En su palmarés como entrenador tiene la EFL Championship de 2015 con Bournemouth , y la EFL Cup de 2025 con Newcastle United.

Eddie Howe cuando dirigía al Newcastle United.
Eddie Howe cuando dirigía al Newcastle United. Foto: PA Images via Getty Images

Mauricio Pochettino

Actualmente, Pochettino dirige a la selección de Estados Unidos. Sin embargo, es uno de los nombres que más toma fuerza para llegar al Manchester United.

Y es que Mauricio cuenta con experiencia en la dirección técnica de la Premier League. Dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea, aunque más se le recuerda por lo hecho con los spurs.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos.
Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Julian Nagelsmann

Otro de los que tiene renombre y podría caer en Manchester United. Viene de dirigir a la selección de Alemania en el Mundial 2026, aunque el desempeño del seleccionado fue bastante cuestionado.

Hoffenheim, RB Leipzig y Bayern Múnich son los tres clubes que ha dirigido Nagelsmann en su carrera. Con el cuadro bávaro ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

Julian Nagelsmann, DT de Alemania que fracasó con la selección en el Mundial 2026
Julian Nagelsmann, exentrenador de Alemania que fracasó con la selección en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Antonio Conte

Otro que sabe perfectamente lo que es dirigir en la Premier League, y ser campeón allí con Chelsea. Eso sí, más tiene renombre en Italia, donde ha estado en la raya técnica de clubes como Juventus, Inter de Milán, Bari y Atalanta.

Además, Conte sabe lo que es dirigir al seleccionado de Italia. Por tanto, la experiencia entra perfectamente en lo que busca Manchester United: títulos y levantar cabeza.

Antonio Conte, con un currículum exitoso en Italia, y que sabe qué es ganar la Premier League, suena para llegar a Manchester United.
Antonio Conte, con un currículum exitoso en Italia, y que sabe qué es ganar la Premier League, suena para llegar a Manchester United. Foto: Getty Images

Así las cosas, se vendrían semanas claves en cuanto al futuro del Manchester United y su entrenador, Michael Carrick.