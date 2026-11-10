Los resultados no acompañan al Manchester United, por lo que aún se habla de un posible despido para el entrenador Michael Carrick. Incluso, la prensa inglesa ya evalúa los candidatos a reemplazarlo.

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Para Manchester United, esta fecha Fifa de noviembre le sirve con miras a un respiro. Tras el empate contra Aston Villa (4-4), el pasado 8 de noviembre, The Red Devils están en puestos de descenso en la Premier League.

El próximo partido del Manchester United será el domingo, 22 de noviembre, visitando a Liverpool en Anfield. Puede que, previo al partido, tomen decisiones sobre Michael Carrick. No obstante, ese clásico también podría ser un termómetro para el entrenador.

Los cuatro candidatos para reemplazar a Michael Carrick en Manchester United

Según el medio Mirror, cuatro nombres suenan con fuerza para reemplazar a Michael Carrick en Manchester United. Son:

Eddie Howe

Edward John Frank Howe. Tiene 48 años y está sin club luego de su salida del Newcastle United. También lo recuerdan por pasos en Bournemouth y Burnley, por lo que el nombre toma fuerza.

En su palmarés como entrenador tiene la EFL Championship de 2015 con Bournemouth , y la EFL Cup de 2025 con Newcastle United.

Eddie Howe cuando dirigía al Newcastle United. Foto: PA Images via Getty Images

Mauricio Pochettino

Actualmente, Pochettino dirige a la selección de Estados Unidos. Sin embargo, es uno de los nombres que más toma fuerza para llegar al Manchester United.

Y es que Mauricio cuenta con experiencia en la dirección técnica de la Premier League. Dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea, aunque más se le recuerda por lo hecho con los spurs.

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Julian Nagelsmann

Otro de los que tiene renombre y podría caer en Manchester United. Viene de dirigir a la selección de Alemania en el Mundial 2026, aunque el desempeño del seleccionado fue bastante cuestionado.

Hoffenheim, RB Leipzig y Bayern Múnich son los tres clubes que ha dirigido Nagelsmann en su carrera. Con el cuadro bávaro ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

Julian Nagelsmann, exentrenador de Alemania que fracasó con la selección en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Antonio Conte

Otro que sabe perfectamente lo que es dirigir en la Premier League, y ser campeón allí con Chelsea. Eso sí, más tiene renombre en Italia, donde ha estado en la raya técnica de clubes como Juventus, Inter de Milán, Bari y Atalanta.

Además, Conte sabe lo que es dirigir al seleccionado de Italia. Por tanto, la experiencia entra perfectamente en lo que busca Manchester United: títulos y levantar cabeza.

Antonio Conte, con un currículum exitoso en Italia, y que sabe qué es ganar la Premier League, suena para llegar a Manchester United. Foto: Getty Images

Así las cosas, se vendrían semanas claves en cuanto al futuro del Manchester United y su entrenador, Michael Carrick.