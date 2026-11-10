América de Cali agiliza el contrato de una figura de la Liga Betplay que iría al exterior: presentó propuesta

América de Cali, mientras enfrenta las fases finales del fútbol colombiano, analiza su nómina para el 2027, donde tendrá competencia internacional y necesita hacer un buen papel en pleno año de su centenario. Tulio Gómez y la junta directiva ven posibilidades para rearmar un grupo de jugadores que dé competencia en Colombia y Sudamérica.

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En el equipo rojo, una de las figuras es su arquero Jean Fernandes, quien se consolida como uno de los mejores guardametas de la Liga Betplay y en cada fecha su presencia se hace fundamental en el arco escarlata. Por ejemplo, en el clásico contra Millonarios en días pasados, el brasileño fue calificado con 8.2 puntos, siendo el mejor en El Campín.

Cabe recordar que el golero brasileño había sido noticia por su supuesta salida hacia Necaxa de México. Varios periodistas dieron por hecho que Jean Fernandes iba a la Liga MX cuando avanzaba con competencia en Colombia y por ahora hay mucha expectativa respecto a la decisión que tomará pensando en el 2027.

En los últimos reportes que se conocen sobre el caso, se supo que el equipo rojo no se quedaría quieto ante el posible acuerdo de su titular en México y buscaría las formas para que se quede en el 2027 pensando en el torneo internacional. Jean Fernandes ya tendría sobre la mesa una propuesta para renovar su contrato con el América.

La negociación no es sencilla y el portero y su representante estarían buscando un contrato mínimo de tres años. No solo eso, sino que el brasileño anhela un ajuste salarial conforme al 100 % anual, pero América solamente llegaría al 50 %, según información del periodista Nelson Calceto Vargas.

Jean Fernandes, arquero del América de Cali que cuenta con contrato hasta diciembre de 2026 Foto: Captura a video del América de Cali (Diseño SEMANA)

Las conversaciones avanzan, pero será un gran sacrificio de América en su propuesta si la idea es no dejar ir a su máxima estrella en el arco. Parece que Jean Fernandes es su opción número uno para la temporada 2027.

Jean Fernandes, entre México y Colombia

Ante los medios de comunicación que lo entrevistaron en El Campín de Bogotá tras el partido contra Millonarios, Jean respondió cuál fue su decisión con su futuro y allí negó el trato con los mexicanos y explicó cómo espera proceder.

“Me quedo, estoy muy contento aquí, contento de ayudar al equipo, quiero salir campeón”, contestó de forma categórica, alejando un poco los rumores que lo colocaban en la Liga MX.

Aunque dio un parte de tranquilidad, dejó entreabierta la puerta de cara al 2027: “Tengo contrato hasta diciembre, vamos a mirar lo que pasa hasta allá, ya estamos esperando que las cosas salgan”.