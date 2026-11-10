José Pékerman opinó de la renovación de Colombia con Néstor Lorenzo; citó “gran riesgo”

Después del Mundial 2026 la Selección Colombia entró en un proceso de renovación total de la mano de Néstor Lorenzo quien también extendió su vínculo con la Federación Colombiana de Fútbol.

Varios de los experimentados del equipo nacional se despidieron, mientras otros pocos se mantuvieron para arropar a los más jóvenes. Dávinson Sánchez, Camilo Vargas, Richard Ríos, Jefferson Lerma y Luis Díaz son algunos de esos mayores.

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Entre los nuevos destacan nombres de Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán, Camilo Mena entre algunos otros que deben demostrar que están listos para la Tricolor.

Si bien las oportunidades a cada uno de les darán, apresurarlos a todos y ponerlos a como de lugar a jugar puede ser contraproducente.

Ese fue el llamado de atención hecho por José Pékerman, extécnico del combinado patrio quien trabajó con el argentino que actualmente está, mientras el mayor era DT y el otro su asistente.

Néstor Lorenzo fue asistente técnico de José Pékerman en Brasil 2014 y Rusia 2018 Foto: AFP

Pékerman lanza campanazo

En una entrevista de las últimas horas de Pékerman con ESPN, el experimentado DT fue preguntado por las oportunidades que se le deben dar a los recién llegados. Este sugirió que no se debe apresurarles el proceso.

“Se enojan porque para Lorenzo no lo pone todo el partido”, inició reclamando.

“¿Cómo desde afuera podés evaluar si ya están para jugar? Si lo estás haciendo bien o mal. ¿Cuándo dirigieron equipos? ¿Cuándo vivieron los entrenamientos?“, cuestionó a quienes exigen minutos a los jóvenes.

“De afuera sin saber ni conocer le están creando obligaciones a Néstor Lorenzo y a los jugadores jóvenes” José Pékerman Ex Dt Selección Colombia Opina con el #BalonDividido ▶️ Mira #BalonDividido por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/uUr6h7Bj78 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 10, 2026

Se mantuvo fiel a pensar que acelerar de más no es necesario: “¿Cuándo los conocieron en su diálogo? ¿Cómo se sienten? para ver si están. ¿Quién cómo pueden hablar? No. Ya hay que ponerlos para ver. Son procesos de conocimiento”.

“Algo hay que cambiar. Pero no el cambio que buscan todos… Yo no me enojo cuando yo digo esto, miren que no me enojo con el periodista que habla y dice eso, ¿no? No me enojo, pues está bien, puede decir lo que piensa”, respetó las opiniones diversas.

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Y para el final de su intervención, fue que concluyó que es mejor llevar con cautela cada caso, evitándoles ser ‘quemados’ y posteriormente borrados completamente por no esperar a que cada uno demostrara su potencial.

“Ustedes pueden decir, pero también tienen que pensar la otra situación, que no tenemos la certeza y que corremos un gran riesgo”, expresó Pékerman.

Nueva camada se afianza

Hasta 15 jugadores ha probado Lorenzo entre el llamado pasado por la fecha Fifa y el reciente. Futbolistas que no habían sido tenido en cuentas, pero lograron hacerse un lugar por su gran rendimiento.

Algunos de los nombres que están en la presente lista para enfrentarse a Chile y otros que estuvieron en la triple fecha pasada:

Entrenamiento de la Selección Colombia en Estados Unidos. Varios hombres de la nueva camada repiten llamado en noviembre Foto: Getty Images

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)

Devis Vásquez – AS Roma (ITA)

Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)

Daniel Arcila – Club León (MEX)

Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps FC (CAN)

Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)

Kevin Andrade – Zenit FC (RUS)

Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)

Matías Orozco – CD Castellón (ESP)

Óscar Perea – Club América (MEX)

Camilo Mena – Korona Kielce (POL)

Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)

Kevin Viveros - Athletico Paranaense (BRA)