Franco Fagúndez tuvo cara a cara con Eduardo Méndez: esto se dijeron sobre la renovación

Independiente Santa Fe envió una oferta a Santos Laguna por los servicios de Franco Fagúndez y está a la espera de una respuesta positiva por parte del club mexicano. Los próximos días serán claves para definir el futuro del delantero uruguayo, según las declaraciones del presidente Eduardo Méndez.

Lista de clasificados y eliminados: así quedó la Liga BetPlay de cara a la última fecha

Dimayor confirmó los horarios de la fecha 19 en la Liga BetPlay: siete partidos en simultáneo

Este martes, durante el anuncio de Jetour como nuevo patrocinador, Fagúndez y Méndez tuvieron un cara a cara en la pantalla de Win Sports. Ambos hablaron sobre las negociaciones para la renovación del contrato que finaliza el próximo 31 de diciembre.

“La gente sabe el deseo que tengo de quedarme. Vamos a ver si con el convenio de hoy se hace más fácil”, dijo Franco Fagúndez. “Hay que respetar los tiempos, los acuerdos entre clubes. No soy una persona que le guste hablar de eso y meter presión, pero él sabe el deseo de mi corazón. Él sabe todo lo que estoy haciendo para poder quedarme acá”, le dijo a Méndez.

El presidente le respondió y anunció que están haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo con Santos Laguna. “Hace unos días se hizo una propuesta, hoy hablé con uno de los directivos de Santos y estamos a la espera de que entre esta o la otra semana nos respondan. Lo único malo es que cada vez que hace un gol se cotiza más y me hacen más difícil la negociación”, apuntó.

Fagúndez está feliz en Bogotá

Franco Fagúndez también está poniendo de su parte para lograr el final feliz de este negocio. Una de las razones más importantes es su familia, que no se cambia por nadie al verlo triunfar en Santa Fe después de tantos momentos difíciles que pasaron por las lesiones y la falta de minutos.

Notificación oficial de Conmebol para Atlético Nacional y otros cuatro clubes de Sudamérica

“El otro día, después del partido, mi familia subió un video del festejo del gol y ver esa felicidad es lo que me representa a mí también. Encontramos un hogar y estamos muy felices acá”, apuntó.

El presidente Méndez no se atrevió a garantizar la continuidad de Fagúndez, pero sigue trabajando para conseguirla. “Toda la afición, todo santafereño, son felices. El único que vive amargado soy yo porque la presión mía es cada día mayor. Antes lo estoy saludando”, aseguró entre risas.

Franco Fagúndez celebrando su gol frente a Deportivo Pasto en El Campín. Foto: Cristian Bayona

Otros negocios en marcha

Además de la negociación por el delantero uruguayo, Eduardo Méndez anunció que están en conversaciones con Atlético Nacional para adquirir los derechos de Kilian Toscano y confirmó que Hugo Rodallega tiene la renovación asegurada si quiere quedarse.

Otro de los casos que están sobre la mesa es el de Andrés Mosquera Marmolejo, arquero titular de Santa Fe, quien tiene los días contados en el club y hasta ahora no ha llegado a un acuerdo para seguir en 2027.