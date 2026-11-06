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Revelan avances de Santa Fe en su negocio por jugador top: se habla de 2 millones de dólares

De confirmarse, Santa Fe movería absolutamente el mercado en Colombia. Se quedaría con la ficha de un jugador extranjero, de 26 años, que ha destacado en sus actuaciones.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

6 de noviembre de 2026 a las 8:37 p. m.
Nómina de Independiente Santa Fe para 2026-ll.
Nómina de Independiente Santa Fe para 2026-ll. Foto: AFP.

A Independiente Santa Fe solo le queda la Liga BetPlay 2026-ll por delante. Sin embargo, por la tabla de reclasificación, y porque puede proclamarse campeón en diciembre, el león piensa en torneo internacional para 2027.

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Si Santa Fe quiere volver a destacar a nivel internacional, ya sea en Libertadores o Sudamericana, deberá tener una nómina amplia y con jugadores importantes. Por tanto, revelan que el cardenal estaría interesado en comprar al uruguayo Franco Fagúndez.

Cabe recordar que Franco Fagúndez llegó a Santa Fe a principios de 2026, en condición de préstamo y desde Santos Laguna de México. Sin embargo, no hay opción de compra para el león, por lo que el uruguayo debería volver al Santos mexicano de cara al 2027.

Reportan avances en el negocio de Santa Fe por Franco Fagúndez

Debido a las declaraciones de Franco Fagúndez hace unos meses, donde afirmó estar feliz en Santa Fe, el panorama cambió. La prensa deportiva, cercana al equipo bogotano, reportó que el león hizo una oferta a Santos Laguna para comprar al uruguayo de 26 años.

Una primera información apuntó a que, presuntamente, Santa Fe habría ofertado cerca de 1.1 millones de dólares por Fagúndez. Santos Laguna, en respuesta, rechazó el ofrecimiento, alegando más dinero.

Pues parece que hay avances. El periodista Carlos Alemán, de As Colombia, contó: “Parece ser que se están llegando ya a acuerdos entre Santa Fe y Santos para que se quede Franco Fagúndez en Santa Fe”.

“No es una negociación realmente fácil, ni mucho menos, pero parece ser que ya hay un precio y sería alrededor de los 2 (millones de dólares). Santa Fe estaría muy cerca de poder llegar a ese precio para poder quedarse con el jugador”, añadió Alemán.

Los números de Franco Fagúndez en Santa Fe

Contando todos los torneos que ha jugado con Santa Fe en 2026, o sea Copa Libertadores, Sudamericana, Ligas BetPlay 2026 l y ll, y Copa BePlay, Franco Fagúndez acumula 41 partidos, 14 goles y cinco asistencias.

Aunque al principio las lesiones le impidieron brillar, de a poco se fue soltando en el campo. Así, Fagúndez se ganó un lugar en la titular de Santa Fe, y a día de hoy es uno de los casi indispensables en el esquema de Pablo Repetto.

Franco Fagúndez marcó ante el Bucaramanga
Franco Fagúndez, figura con Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Resta esperar para conocer qué decisión va a tomar la directiva cardenal sobre Fagúndez, o si definitivamente Santos Laguna va a aceptar la oferta que le llega desde Colombia. Mientras tanto, el uruguayo y sus compañeros buscan asegurar su clasificación a cuadrangulares, que está prácticamente sentenciada.