América y Deportivo Cali ajustan detalles para el clásico vallecaucano, que es válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay, siendo el juego más atractivo del fin de semana en Colombia. Ambos colosos del Valle del Cauca ya están clasificados a los cuadrangulares, pero está en juego el ‘punto invisible’ y una rivalidad histórica que no admite empates.

Deportivo Cali confirma una baja sensible para el clásico contra América: Dudamel busca el reemplazo

Atlético Nacional mantiene su influencia en Selección Colombia: lista de jugadores que lo representan

Pese a la fiesta y la expectativa de este partido, América de Cali activa las alarmas de cara al clásico debido a la protesta de sus jugadores, que alegan que se les deben varias quincenas y además ya habrían tomado la primera medida que podría afectar seriamente el rendimiento del club ante su eterno rival en la ciudad.

Según filtró Felipe Sierra, América de Cali le debe tres quincenas a los jugadores y ellos estarían muy molestos con la directiva, que en días pasados salió a decir que estaban al día. No solo eso, entre lo dicho por el periodista en X, las malas caras también son porque “utilizó a sus periodistas aliados para reproducir la mentira”.

Como primera medida de los jugadores por la deuda, se conoció que planean llegar cada uno por su cuenta al estadio Pascual Guerrero para el clásico ante Deportivo Cali. Es decir, no se concentrarían previamente en medio del protocolo que se tiene establecido en la la previa de los partidos.

Según la IA, América de Cali le va a ganar el clásico al Deportivo Cali. Foto: Colprensa.

“En lo económico, para nadie es desconocido que no hemos estado al día, hemos estado un poco atrasados, pero los chicos lo han dado todo por este equipo”, había dicho el gerente deportivo Iván Vélez en días pasados en Zona Libre de Humo.

América en la pelea por el ‘punto invisible’

En medio de la protesta de los jugadores, el clásico vallecaucano es todo un magno evento para las autoridades de la ciudad de Cali, que están tomando medidas para evitar actos de violencia o problemas de orden público en las zonas cercanas al Pascual Guerrero.

América espera tener el estadio lleno para recibir a su clásico rival, pues el partido promete ser un espectáculo por el momento de ambos clubes y las figuras de renombre que estarán en la cancha. Se esperan mínimo 30 mil hinchas en las gradas.

Cabe recordar que el ‘punto invisible’ da la etiqueta de ‘cabeza de serie’ en los cuadrangulares. Es decir, ante un eventual empate en puntos en el grupo, no habrá otro ítem de desempate y solamente esa condición le hace imposible a los otros rivales sumar la misma cantidad de puntos que el de la ventaja deportiva. Se le entrega al primero y segundo en la tabla de posiciones.