Otro jugador se negaría a volver a Selección Colombia “hasta que Lorenzo se vaya”: versión genera revuelo

Posterior a la convocatoria oficial de la Selección Colombia, este viernes, 6 de noviembre, surgieron varias reacciones. Una de ella indicaría que Jorge Carrascal, al servicio del Flamengo, no estaría en el llamado de La Tricolor porque, presuntamente, se negaría a volver por supuestas diferencias con el técnico, Néstor Lorenzo.

Jorge Carrascal “no quiere volver” a la Selección Colombia: periodista contó la supuesta razón

Él es Camilo Mena, el ‘palo’ en la convocatoria de Colombia para los amistosos contra Chile

Quien entregó la información, no confirmada aún por ninguna fuente oficial, fue el periodista Felipe Sierra en su canal de Kick: “Jorge Carrascal no quiere volver a la Selección Colombia hasta que Néstor Lorenzo se vaya. Carrascal está molesto con Lorenzo, y Lorenzo está molesto con Carrascal”.

Sin embargo parece que no solo Jorge Carrascal, supuestamente, se estaría negando a volver a la Selección Colombia. Otro jugador, del que Felipe Sierra no revela el nombre y aclara que debe confirmar aún la información, tampoco querría volver a ser llamado en el plantel Tricolor.

Jorge Carrascal, volante cartagenero que no fue llamado a la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

Carrascal y otro jugador, presuntamente, se negarían a regresar a Selección Colombia por diferencias con Lorenzo

Y es que, según Sierra, el conflicto vendría desde el Mundial 2026. Aparentemente, después del partido de dieciseisavos de final entre Colombia y Ghana, dos jugadores del plantel cafetero, incluido Jorge Carrascal, habrían hablado mal de Lorenzo, y eso no le habría gustado al entrenador argentino.

“Hay dos jugadores de la Selección Colombia que, después del partido con Ghana (Mundial 2026), uno de ellos era Carrascal, estaban en una charla y rajaban de Néstor Lorenzo. Entonces Néstor Lorenzo tienen opiniones divididas, y está complejo que vuelva a ser llamado Carrascal”, afirmó Felipe.

Nómina que usó la Selección Colombia el día de la eliminación del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Reiterando, se desconoce quién es el otro futbolista, pero el rumor encendió el debate en las redes sociales. Hace parte de una de las reacciones por la lista de 26 convocados de Néstor Lorenzo para los amistosos contra Chile.

Desde Flamengo habían pedido regular el uso de Jorge Carrascal en Selección Colombia

Antes de que saliera la lista de convocados de este viernes, en Colombia, se daba casi como un hecho que Jorge Carrascal iba a ser incluido. Sus buenos desempeños en Flamengo eran más que suficientes, pero al final no fue llamado.

Por ello, el técnico de Flamengo, Leonardo Jardim, afirmó: “Con todo respeto a los jugadores internacionales, en Ecuador, Colombia, Uruguay, a todos los que van, hablamos con sus cuerpos técnicos. Es bueno que el jugador esté en buenas condiciones para representar a Flamengo y a la selección nacional”.

Se interpretó como un pedido directo, entre otros a Néstor Lorenzo, para que regulara bien el uso de Carrascal en este cierre de temporada.