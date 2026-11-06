Iván Duque sorprendió al revelar cuál fue su mejor momento en la presidencia

Iván Duque reveló algunos de los momentos clave de su paso por la presidencia entre 2018 y 2022, entre los que destacó el momento que lo llenó de más satisfacción como invitado en el pódcast ‘Los Hombres Sí Lloran’, presentado por el reconocido actor Juan Pablo Raba.

“Se me encharcaron los ojos”: Iván Duque reveló el momento más difícil de su presidencia en ‘Los hombres sí lloran’

En este espacio digital, se conoció al expresidente en una faceta más personal, cuando los colombianos lo reconocen por su paso en la dirigencia nacional.

Allí, el presentador le preguntó sobre su “recuerdo más bonito en la presidencia” y el exjefe de Estado le contestó que, aunque su paso incluyó un contraste de emociones, respondió la duda puntualizando sobre un logro nacional en materia vial.

“Hay de todo. Por ejemplo, un momento de gran satisfacción: cuando inauguramos el Túnel de la Línea”, dijo Duque en la entrevista transmitida en YouTube.

Gobierno nacional inaugurando el Túnel de la Línea. Foto: Presidencia de la República

Esto sucedió el 4 de septiembre de 2020, tras más de un siglo de proyectos e ideas y más de una década de su construcción. Bajo el mandato de Duque, se logró concluir esta obra que durante años era un anhelo por los colombianos, y es por su relevancia que el expresidente la destacó como uno de los mejores momentos para él en su gobierno.

“Desde niño quería ser presidente”

Otra de las revelaciones que más llamaron la atención en el pódcast en el que participó Duque fue su anhelo por llegar a ser jefe de Estado desde la infancia, cuando se le preguntó sobre la responsabilidad del cargo que asumió a sus 42 años.

“Un día me dijo un expresidente que yo respeto mucho: ”Es que uno es presidente cuando puede, no cuando quiere” y sí, yo desde niño quería ser presidente, estudié, me formé, me apasioné por lo público desde temprano, leía y estudiaba liderazgo, recorrí América Latina”, dijo el exmandatario.

Iván Duque, expresidente. Foto: Nicol√ás Galeano

Duque reconoció que tuvo grandes mentores como Guillermo Echeverry, quien fue su gerente de campaña, Álvaro Uribe Vélez y su padre.

Además, recordó que en el momento en el que decidió lanzarse a la presidencia reflexionó sobre sus verdaderas razones para aspirar a tan alto cargo. Finalmente, concluyó que lo haría por vocación y también destacó que fue clave el momento en el que entendió que iba a ser expuesto a la impopularidad.