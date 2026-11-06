Licencia de conducción por puntos ya se intentó en Colombia: así salió el proyecto que se hundió en conciliación

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a través del Ministerio de Transporte, anunció la propuesta de implementar una licencia de conducción por puntos.

¿Cómo funcionaría la licencia de conducción por puntos? La propuesta del Gobierno De La Espriella para el Código de Tránsito

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, compartió detalles sobre la iniciativa, indicando que, de ser radicada, cada conductor contaría con un sistema de puntaje. En caso de que se cometa alguna infracción, ya sea conducir en estado de embriaguez o manejar en exceso de velocidad, la calificación irá poco a poco disminuyendo.

Si el sistema de puntos se agota, el conductor podrá tener consecuencias graves, entre ellas perder la licencia de conducción. Eso sí, también se busca beneficiar a los usuarios que cuentan con un buen comportamiento.

“Lo que se busca es reconocer a quienes conducen con responsabilidad y cumplen las normas, y que aquellas personas que ponen en peligro la vida de los demás tengan consecuencias, incluso hasta con la pérdida de la licencia”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Si bien el anuncio del Gobierno Nacional hasta ahora se encuentra en un proceso de iniciativa, la realidad es que la propuesta de establecer un sistema de puntos para este documento ya ha sido debatida en el país, incluso llegó al Congreso a mediados de este año.

El debate para crear una licencia de conducción por puntos, pero que no fue aprobado

Durante el mes de junio de 2026, la plenaria del Senado respaldó la iniciativa con la que se buscaba establecer un sistema de sanciones por puntos, además de un modelo de licenciamiento gradual.

Esta propuesta, sin embargo, fue rechazada en el informe de conciliación el 17 de junio de 2026 en la Cámara de Representantes, siendo archivada y sin entrar en vigencia.

La propuesta que fue archivada en el Congreso establecía la suspensión de la licencia durante nueve meses cuando el conductor agotara sus puntos. Foto: Senado de la República de Colombia - API

Dentro de la iniciativa se buscaba que cada conductor del país contara con 26 puntos en su sistema, los cuales irían disminuyendo de acuerdo al nivel de gravedad de infracciones cometidas. Por ejemplo, si un usuario era detenido bajo los efectos de alcholo, se le quitaría 10 puntos a su puntaje.

En el momento en que llegaran a cero, los conductores tendrían suspendida su licencia de conducción durante nueve meses.

“A medida que comete una infracción, se le van reduciendo los puntos hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, obviamente, se le cancela la licencia. Licencia que puede, obviamente, volver a sacar, pero si es reincidente, terminará perdiéndola con el tiempo. Esto es educación sin sanciones pecuniarias, que no estamos tocando con este proyecto”, explicó en su momento el congresista Julio Vidal.