Usar el celular al volante multiplica el riesgo de accidente: estos son los peligros que debe conocer cuando conduce un vehículo

Las distracciones al volante son una de las principales causas de accidentes de tránsito, siendo uno de los aspectos más alarmantes el peligro de utilizar el celular al manejar.

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De acuerdo con una publicación de la Organización Mundial de la Salud, el envío de mensajes de texto implica “largos períodos de distracción visual y distracción cognitiva”, por lo que es catalogada como una acción peligrosa y mortal cuando un usuario se encuentra al volante.

Pruebas experimentales han demostrado que un conductor puede gastar hasta 15 segundos mientras desbloquea su celular, busca un contacto y envía un mensaje. Durante ese corto lapso, si el conductor se encuentra movilizando a una velocidad de 50 km/h, habrá recorrido una distancia de 208 metros quitando la vista de la vía y perdiendo el control.

Revisar el celular mientras conduce puede derivar en varias consecuencias Foto: Getty Images

La Agencia Nacional de Seguridad Vial comparte cuatro tipos de distracción que se producen cuando un ciudadano conduce su vehículo mientras hace uso del celular:

Visual: Provoca que el conductor aparte la mirada de la vía, lo cual podría derivar en un accidente de tránsito. Manual: Deriva en que el conductor quite las manos del timón, eliminándole la posibilidad de maniobrar ante cualquier irregularidad que se presente en la vía. Auditiva: Cualquier sonido que venga por parte del celular, ya sea una notificación o timbre, provoca una distracción para el conductor. Cognitiva: Al revisar el celular, el foco de atención ya no se encontraría en la actividad principal que debe priorizar el usuario, la cual es conducir.

Al ser una conducta extremadamente peligrosa, las entidades de tránsito consideran el uso de celular como una infracción que puede ser sancionada por las autoridades.

Dentro de lo establecido en el artículo 131 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), un ciudadano puede recibir una multa tipo C.38 en caso de “usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres”.

- Las autoridades recomiendan evitar la manipulación de teléfonos móviles durante la conducción para prevenir accidentes de tránsito. Foto: Getty Images

En ese caso, los infractores tendrán que pagar un valor de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SDMLV), es decir, $633.200.

Si bien la ley establece que se puede sancionar este acto, entidades invitan a los conductores a abstenerse de usarlos de cualquier manera. La ANSV informa que una conversación telefónica que supere los 2 minutos de duración provoca que el cerebro privilegie el contenido de la llamada sobre la concentración necesaria para conducir de manera segura.