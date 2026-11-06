Cámaras fotomultas de Bogotá bajo la lupa: Contraloría detecta presuntos sobrecostos por $1.535 millones

Un nuevo hecho fue mencionado acerca de las cámaras de fotomultas en Bogotá, luego de que la Contraloría pusiera bajo la lupa un presunto hallazgo fiscal por $1.535 millones en sobrecostos relacionados con la adquisición de 25 de estos sistemas de detección en la capital.

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La información fue comentada por el concejal de Bogotá, Julian “Fuchi” Forero, quien compartió las diferencias entre los valores pagados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) a sus proveedores y que luego fueron facturados a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Según comentó el cabildante, ETB efectuó el pago de alrededor de $6.830 millones por las cámaras y sus servicios asociados, pero fueron posteriormente cobrados a la entidad de movilidad del Distrito a un valor aproximado de $8.490 millones.

Las diferencias que fueron examinadas por la Contraloría determinan un posible detrimento patrimonial de $1.535 millones. A esto se le suma otro aspecto señalado por el cabildante, indicando que las 25 cámaras de fotomultas que ordenó instalar la Alcaldía de Bogotá fueron pagadas cuando aún no se encontraban instaladas.

“¿Cómo así que para cobrarles comparendos a los conductores tienen toda la tecnología, pero para revisar las facturas y cuidar la plata de los bogotanos no aparece nadie? ¿Quién autorizó esos pagos? ¿Quién vigiló ese contrato? ¿Y quién va a responder por esos $1.535 millones?”, cuestiona el concejal Forero.

Para el cabildante, este hallazgo se encarga de exigir revisar cuál fue el rol que tuvo ETB como intermediaria en el suministro de las cámaras fotomultas, sobre todo al ser una empresa que tiene como principal accionista al Distrito. Por esta situación, Forero le hace un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para esclarecer la situación.

“¡Alcalde Galán, explíqueles a los bogotanos cómo es que la ETB compra por $6.380 millones y Movilidad termina pagando $8.490 millones! ¿Qué justifica semejante diferencia? ¿Quién controla esos negocios? ¿Usted está cuidando la plata de los ciudadanos o qué está pasando dentro de su administración?”, reclamó.

El caso de las cámaras de fotomultas abrió nuevos interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos y la contratación en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Secretaría Distrital de Movilidad buscó aclarar los mayores valores argumentando gastos de soporte, garantías, impuestos y servicios adicionales. No obstante, la Contraloría de Bogotá resaltó que los documentos y explicaciones que fueron presentados por la Alcaldía no presentaban suficiente justificación con los pagos cuestionados.

El concejal Forero anunció que solicitará formalmente a la Superintendencia de Transporte investigar sobre la instalación de estas cámaras de fotomultas con el fin de esclarecer quiénes son los organismos que deben responder ante el presunto sobrecosto.

“¡No vamos a permitir que esto se quede en un informe guardado en un escritorio! Vamos a exigir respuestas y responsabilidades. Porque mientras a los conductores les cobran hasta el último peso, aquí aparecen millones de pesos en pagos que la Contraloría no encontró suficientemente justificados”, concluyó.