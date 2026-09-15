El concejal Julián Forero, también conocido como ‘Fuchi’, denunció a través de su cuenta oficial de X que una parte del recaudo de las fotomultas en Bogotá financia el funcionamiento de TransMilenio, cuestionando la instalación de estas cámaras y el señalado objetivo por la Alcaldía de salvar vidas.

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La denuncia fue hecha por el concejal Julián Forero "Fuchi". Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Forero aseguró que en 2024 y 2025, el Distrito destinó $396.608 millones para el funcionamiento de TransMilenio. Según el concejal, este se distribuyó de la siguiente forma:

En 2024 se recaudó $410.156.811.600 y se destinaron $205.807.668.483 para el SITP.

En 2025 recaudaron $415.840.099.451 y se destinaron $190.800.376.000 a TransMilenio.

Según el concejal, los recursos de estas cámaras estarían beneficiando a TransMilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá

Con este hallazgo, el cabildante cuestionó el propósito de la instalación de estas cámaras, luego de que la Alcaldía ha asegurado en repetidas ocasiones que estas tienen la intención de salvar vidas. Forero aseguró que el verdadero objetivo de estas cámaras es beneficiar a la empresa de transporte público.

“Las cámaras no están diseñadas para salvar vidas, están diseñadas para sostener a TransMilenio”, concluyó Forero en su trino de X.

Esta revelación del concejal se suma a otras denuncias realizadas por algunos representantes de la capital, como Daniel Briceño, quien detalló hace unas semanas que en Bogotá, el 60% de las multas sancionadas entre 2024 y abril de 2026 fueron impuestas a algunos conductores que iban entre 56 y 60 km/h.

El propósito de estas cámaras lleva varias semanas bajo el escrutinio público. Los cuestionamientos han trascendido el ámbito regional y ya alcanzaron al gabinete presidencial, donde algunos ministros han puesto en duda su efectividad.

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Mientras tanto, la administración distrital de Bogotá no ha frenado la instalación de nuevas cámaras y, desde este 12 de septiembre, dos nuevas fotomultas ya empezaron a sancionar económicamente a los infractores.

Se trata específicamente de las nuevas cámaras instaladas en:

Av. NQS con calle 25 A, sentido norte-sur.

Av. NQS con calle 9, sentido norte-sur.

Mientras tanto, otras cámaras que fueron instaladas en puntos como la Av. Las Américas con cra. 58 permanecen en temporada pedagógica, por lo que no imponen sanciones monetarias a los conductores.

La Alcaldía de Bogotá ha estado en el ojo del huracán a propósito de esta polémica, luego de que revelaran que en la ciudad ya se prepararía la instalación de 41 nuevas cámaras. La administración distrital no se ha referido a esta información que fue muy cuestionada por la ciudadanía y algunos nombres importantes del gabinete presidencial como Rodrigo Lara.