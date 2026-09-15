La tabla de LaLiga tras el casi desastre del Real Madrid ante el Elche: se mueve la zona alta y presión para el Barcelona

Real Madrid estaba dejando pasar una gran oportunidad en partido por la sexta fecha de LaLiga. En su visita a Alicante y cuando todo parecía indicar que era empate ante el Elche, el equipo visitante sorprendió en el final y Carlos Espí salvó los muebles para dejar un agónico 3-2 al 90+1 que forzó el cambio de título en las redacciones.

Y es que Elche tomó muy confiado a los de José Mourinho y le estaba arrebatando dos puntos que pueden ser trascendentales en la pelea por el título. Al final, Carlos Espí cambió el empate casi cantado a un 3-2 definitivo que transformó las sonrisas del Barcelona en total presión para ganar en esta sexta fecha y seguir con la ventaja en la tabla.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 🔵🔴 Barcelona 5 5 0 0 21 4 17 15 2 ⚪ Real Madrid 6 5 0 1 17 6 11 15 3 🟢 Real Betis 5 4 0 1 7 6 1 12 4 🔵 Alavés 6 3 1 2 11 6 5 10 5 🔴 Atlético Madrid 5 3 1 1 10 6 4 10 6 🔴 Sevilla 5 3 1 1 8 6 2 10 7 ⚪ Deportivo 5 2 3 0 9 6 3 9 8 🔵 RCD Espanyol 6 2 1 3 9 7 2 7 9 ⚪ Athletic 5 2 1 2 7 6 1 7 10 🟢 Racing de Santander 5 2 1 2 9 9 0 7 11 🔴 Osasuna 5 2 1 2 5 8 -3 7 12 🔴 Rayo Vallecano 6 2 1 3 10 15 -5 7 13 🔵 Real Sociedad 6 2 1 3 6 11 -5 7 14 🔵 Levante 5 1 2 2 7 9 -2 5 15 🔵 Getafe 5 1 2 2 3 6 -3 5 16 🔵 Celta de Vigo 6 0 4 2 6 9 -3 4 17 🟠 Valencia C. F. 6 1 1 4 2 10 -8 4 18 🔵 Málaga 5 0 3 2 2 8 -6 3 19 🟡 Villarreal 5 0 2 3 7 10 -3 2 20 🟢 Elche C. F. 6 0 2 4 8 16 -8 2

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