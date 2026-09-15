La tabla de LaLiga tras el casi desastre del Real Madrid ante el Elche: se mueve la zona alta y presión para el Barcelona

Real Madrid estaba dejando pasar una gran oportunidad en partido por la sexta fecha de LaLiga. En su visita a Alicante y cuando todo parecía indicar que era empate ante el Elche, el equipo visitante sorprendió en el final y Carlos Espí salvó los muebles para dejar un agónico 3-2 al 90+1 que forzó el cambio de título en las redacciones.
Y es que Elche tomó muy confiado a los de José Mourinho y le estaba arrebatando dos puntos que pueden ser trascendentales en la pelea por el título. Al final, Carlos Espí cambió el empate casi cantado a un 3-2 definitivo que transformó las sonrisas del Barcelona en total presión para ganar en esta sexta fecha y seguir con la ventaja en la tabla.
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|🔵🔴 Barcelona
|5
|5
|0
|0
|21
|4
|17
|15
|2
|⚪ Real Madrid
|6
|5
|0
|1
|17
|6
|11
|15
|3
|🟢 Real Betis
|5
|4
|0
|1
|7
|6
|1
|12
|4
|🔵 Alavés
|6
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|10
|5
|🔴 Atlético Madrid
|5
|3
|1
|1
|10
|6
|4
|10
|6
|🔴 Sevilla
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|2
|10
|7
|⚪ Deportivo
|5
|2
|3
|0
|9
|6
|3
|9
|8
|🔵 RCD Espanyol
|6
|2
|1
|3
|9
|7
|2
|7
|9
|⚪ Athletic
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|7
|10
|🟢 Racing de Santander
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
|11
|🔴 Osasuna
|5
|2
|1
|2
|5
|8
|-3
|7
|12
|🔴 Rayo Vallecano
|6
|2
|1
|3
|10
|15
|-5
|7
|13
|🔵 Real Sociedad
|6
|2
|1
|3
|6
|11
|-5
|7
|14
|🔵 Levante
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|15
|🔵 Getafe
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
|16
|🔵 Celta de Vigo
|6
|0
|4
|2
|6
|9
|-3
|4
|17
|🟠 Valencia C. F.
|6
|1
|1
|4
|2
|10
|-8
|4
|18
|🔵 Málaga
|5
|0
|3
|2
|2
|8
|-6
|3
|19
|🟡 Villarreal
|5
|0
|2
|3
|7
|10
|-3
|2
|20
|🟢 Elche C. F.
|6
|0
|2
|4
|8
|16
|-8
|2
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