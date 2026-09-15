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La tabla de LaLiga tras el casi desastre del Real Madrid ante el Elche: se mueve la zona alta y presión para el Barcelona

Real Madrid mostró su grandeza en Alicante y ahora FC Barcelona tiene toda la presión para alejarse.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

15 de septiembre de 2026 a las 5:12 p. m.
Jugadores del Real Madrid contra el Elche
Jugadores del Real Madrid contra el Elche Foto: NurPhoto via Getty Images

Real Madrid estaba dejando pasar una gran oportunidad en partido por la sexta fecha de LaLiga. En su visita a Alicante y cuando todo parecía indicar que era empate ante el Elche, el equipo visitante sorprendió en el final y Carlos Espí salvó los muebles para dejar un agónico 3-2 al 90+1 que forzó el cambio de título en las redacciones.

Y es que Elche tomó muy confiado a los de José Mourinho y le estaba arrebatando dos puntos que pueden ser trascendentales en la pelea por el título. Al final, Carlos Espí cambió el empate casi cantado a un 3-2 definitivo que transformó las sonrisas del Barcelona en total presión para ganar en esta sexta fecha y seguir con la ventaja en la tabla.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1🔵🔴 Barcelona55002141715
2⚪ Real Madrid65011761115
3🟢 Real Betis540176112
4🔵 Alavés6312116510
5🔴 Atlético Madrid5311106410
6🔴 Sevilla531186210
7⚪ Deportivo52309639
8🔵 RCD Espanyol62139727
9⚪ Athletic52127617
10🟢 Racing de Santander52129907
11🔴 Osasuna521258-37
12🔴 Rayo Vallecano62131015-57
13🔵 Real Sociedad6213611-57
14🔵 Levante512279-25
15🔵 Getafe512236-35
16🔵 Celta de Vigo604269-34
17🟠 Valencia C. F.6114210-84
18🔵 Málaga503228-63
19🟡 Villarreal5023710-32
20🟢 Elche C. F.6024816-82

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