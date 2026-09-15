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José Gaviria se fue contra Claudia López y reaccionó a polémica foto junto a Gustavo Petro: “Una vergüenza nacional”

El productor no se contuvo y habló de la imagen que salió a la luz de la exalcaldesa de Bogotá.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

15 de septiembre de 2026 a las 5:33 p. m.
José Gaviria habló de Claudia López
José Gaviria habló de Claudia López Foto: Instagram @josegaviria - X Gustavo Petro

Una fotografía publicada por el expresidente Gustavo Petro durante la mañana del jueves 10 de septiembre generó múltiples reacciones en el escenario político colombiano. En la imagen aparece abrazado y sonriente junto a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, en una muestra de la cercanía que ambos han comenzado a evidenciar.

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La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que Petro hizo un llamado a fortalecer la denominada Alianza por la Vida y planteó la necesidad de alcanzar una amplia representación política en el país.

Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria. La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e incapaz (sic)”, escribió el exmandatario.

La fotografía no pasó desapercibida debido al historial político entre Petro y López. La exalcaldesa fue una de las figuras que cuestionó al entonces candidato presidencial durante la campaña electoral, por lo que la imagen de ambos compartiendo de manera cercana despertó comentarios y lecturas en diferentes sectores.

Una de las personas que reaccionó a la publicación fue José Gaviria, reconocido productor musical y crítico habitual de Petro y de su administración. Su respuesta se sumó a las diferentes voces que utilizaron las redes sociales para referirse al inesperado encuentro y a la nueva dinámica política que refleja la fotografía.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el exjurado del Factor X no se contuvo y estalló en su cuenta oficial de X, mencionando lo que pensaba de la exalcaldesa de Bogotá.

El famoso, con su estilo, fue ácido y contundente al catalogar a López como una vergüenza nacional, motivando a la capital para que tome acciones a futuro y así evitar que este tipo de figuras lleguen al poder.

La politiquería de Claudia es una vergüenza nacional. Hay que preparar a Bogotá para reaccionar a lo que estén tramando. Nunca más”, escribió en el post, donde sumó más de 4.000 likes.