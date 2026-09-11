Rodrigo Lara, ministro del Interior, habla de alianza entre Petro y Claudia López, y advierte por qué se unen: “Les duele”

Rodrigo Lara, ministro del Interior de Abelardo De La Espriella, se pronunció sobre la alianza entre el expresidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Así reaccionaron un congresista y un exviceministro al ver la foto de Petro y Claudia López juntos

El exjefe de Estado generó todo un revuelo después de que, por medio de su cuenta de X, publicara una foto junto con la exmandataria, con quien en su momento tuvo grandes diferencias, a tal punto que ella lo denunció.

Tras esto, López ha salido a defender su posición, debido a los fuertes cuestionamientos que ha recibido por su cambio de opinión sobre Petro.

En diálogo con la emisora Caracol Radio, la también excandidata presidencial aseguró: “Somos un sector decente de la política progresista con el que hay que unir esfuerzos para que no sea la derecha mafiosonga la que gobierne el país”.

Gustavo Petro y Claudia López. Foto: Presidencia, SEMANA

Esto llamó la atención de Rodrigo Lara, quien no dudó en utilizar su cuenta de X para pronunciarse y lanzar duros dardos recordando los escándalos que se vivieron durante los cuatro años de la administración de Petro.

“Un sector decente… hágame el favor. Gobernaron con la corrupción más atroz, pactaron con la mafia de la ‘Paz Total’ e hicieron política con los combos más viles”, dijo.

El ministro del Interior fue mucho más allá y sostuvo que todo esto ocasionó que los narcoterroristas estén más fuertes que nunca. “Muy a pesar de esta alianza politiquera y continuista, los vamos a doblegar y someter”, apuntó.

Claudia López posa feliz junto a Petro pese a que le dijo “ladrón”, “traidor”, y lo denunció en la Comisión de Acusaciones y la CIDH

Por último, el jefe de la cartera aprovechó la publicación para advertir sobre lo que en realidad estaría generando esta unión entre Claudia López y Gustavo Petro.

“Lo que los une y lo que les duele es esto: hoy estamos limpiando el Estado de su corrupción y estamos en guerra contra las organizaciones narcoterroristas aliadas de esa Paz Total”, concluyó.

Tal y como lo hizo Lara, varios sectores políticos y sociales han salido a cuestionar al expresidente y a la exalcaldesa, especialmente a esta última por todo lo que dijo sobre el líder del Pacto Histórico en el pasado.