La relación entre Claudia López y Gustavo Petro parecía haberse acabado en su totalidad, luego de que en los últimos años la exalcaldesa de Bogotá lanzara duras críticas contra el líder de izquierda. Los roces no pararon cuando tuvieron que trabajar juntos, él como presidente, ella como máxima autoridad de la capital colombiana.

Sin embargo, una foto publicada por el expresidente en la mañana de este 10 de septiembre parece haber alejado todos los rumores de una ruptura entre ambos. Petro envió un mensaje acompañado de una foto con la líder también de izquierda.

Los casi $5.000 millones en reposición de votos para Claudia López, ¿para qué alcanzarían si se destinaran a la emergencia por el terremoto?

“Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria. La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e incapaz (sic)”, dijo el exmandatario.

Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria.



La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, yudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e… pic.twitter.com/nWxHOsvkiI — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 10, 2026

Aunque ahora parece que los dos están en un idilio político, no se olvida cómo era la relación entre López y Petro ni todo lo que la exalcaldesa le dijo en el pasado.

Estos fueron los principales ataques y críticas que lanzó la exfuncionaria contra Petro.

“El Gobierno Petro logró comprar con clientelismo y corrupción al Partido Verde”

Tras la evidente relación tensa entre los integrantes del Partido Verde, López aseguró en un momento que Petro tenía que ver con la muerte de la colectividad, indicando que había logrado cooptarla a través de corrupción y clientelismo.

“Al que tiene precio se lo encuentran y el gobierno Petro logró comprar con clientelismo y corrupción a la mayoría de las directivas de ese partido. El Partido Verde siempre fue un partido de centro y hoy decidió adherirse a una candidatura de izquierda”, detalló.

Claudia López sorprende: votó por Gustavo Petro y se unió a Iván Cepeda, pero ahora asegura que “nunca he sido ni seré petrista”

“Presidente, el único que ha traicionado a Colombia es usted. El que traicionó el voto de confianza por el cambio, incluido el mío”

En un video reaccionando a una declaración, en la que Petro aseguró que Claudia López lo traicionó siete veces, la exalcaldesa dijo lo siguiente: “La verdad, presidente, es que aquí el único que ha traicionado a Colombia es usted. Que traicionó el voto de confianza por el cambio de millones de colombianos, incluido el mío. Al único que paré fue a Petro, no al metro”.

Los fuertes enfrentamientos entre Claudia López y Gustavo Petro han quedado registrados en declaraciones, videos y denuncias públicas de la exmandataria. Foto: Semana/Presidencia

“Presidente Petro, usted, tras de ladrón, bufón”

López se refirió a la ola verde que apoyó a Petro. Aseguró que, junto con la porción petrista del Partido Verde, se encargó de “robarse el agua de La Guajira”.

“Presidente Petro, usted, tras de ladrón, bufón. Yo entré al Verde con Antanas Mockus, donde nunca hicimos un acto de corrupción. En cambio, usted aplastó y desconoció esa gente buena del Verde. Se llevó una pequeña ala petrista del Verde a su gobierno y se los llevó a robar”, indicó.

“No mienta sistemáticamente. Yo lo derroté a usted, a su candidato a la Alcaldía de Bogotá”

La exmandataria de la capital se refirió en una rueda de prensa a Petro, asegurando que este mentía creando una narrativa en la que aseguraba que Claudia se hizo elegir con el plan de gobierno para la Alcaldía que proponía Petro, pero que luego giró las propuestas.

“Señor presidente de la República, no mienta sistemática y descaradamente. Yo lo derroté a usted, a Colombia Humana, a su programa, a su candidato a la Alcaldía de Bogotá. Hoy rueda el metro de Bogotá por los rieles de prueba gracias a que cumplí mi programa y derroté el suyo”, dijo López.

López llegó incluso a denunciar ante la Comisión de Acusaciones del Congreso la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro. Foto: Montaje- Semana

“Radicamos ante la Comisión de Acusaciones en el Congreso 58 hojas de denuncia con pruebas de la participación en política del presidente Gustavo Petro”

La exalcaldesa se hizo presente en la Comisión de Acusaciones, el único organismo para hacerle control al presidente de la República, para presentar una denuncia de 58 páginas con evidencia de la participación en política de Petro.

Allí, López dejó consignados trinos, videos y otros pronunciamientos con los que denunciaba que Petro estaba participando abiertamente en política pese a tenerlo prohibido por ser presidente.

También aseguró que lo denunció y pidió a la CIDH medidas urgentes por la supuesta intervención en campaña.