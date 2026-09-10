Abelardo De la Espriella confirmó la captura de alias el Flaco, cabecilla del ELN: “No van a tener un minuto de tranquilidad”

No paran los golpes de la Fuerza Pública en contra de la guerrilla del ELN. En esta ocasión el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que fue capturado un cabecilla de ese grupo terrorista.

Se trata de alias el Flaco: “¡Golpe al ELN en el Macizo Colombiano! Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, capturó en La Sierra, Cauca, a dos narcoterroristas del ELN, entre ellos alias el Flaco, señalado cabecilla de comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño”, expresó el mandatario.

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Y avanzó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Este criminal está vinculado con extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y constreñimiento contra la población del Macizo Colombiano”.

“En la operación fueron incautados un fusil, cuatro armas cortas, 829 cartuchos de diferentes calibres, dos granadas de fragmentación y ocho detonadores eléctricos, además de equipos de comunicación, dinero en efectivo y documentos de interés”, recalcó el jefe de Estado.

También aseguró: “Seguimos golpeando al ELN y protegiendo a los colombianos de sus acciones criminales. Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus redes de apoyo. En Colombia, los terroristas no van a tener un minuto de tranquilidad”.

Y en otro mensaje, expresó De La Espriella: “En Antioquia y Valle del Cauca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la DEA y la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una estructura narcotraficante vinculada al Clan del Golfo, dedicada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y al lavado de activos. Fueron capturadas 10 personas, una de ellas con fines de extradición a Estados Unidos”.

“Además, aplicamos extinción de dominio sobre 39 bienes avaluados en más de USD 12 millones, entre inmuebles, sociedades, establecimientos comerciales y vehículos. Esta organización habría logrado mover $ 2,3 billones mediante 1.953 transacciones internacionales, utilizando incluso criptoactivos, y facilitaba el ingreso de dineros provenientes del narcotráfico al sistema financiero colombiano”, dijo el mandatario colombiano.

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Y concluyó: “La orden es golpear a los narcotraficantes donde más les duele: en la droga y en el bolsillo. Vamos por sus rutas, sus testaferros, sus empresas, sus propiedades y cada peso producto del crimen. El que se enriquezca con el narcotráfico perderá su libertad y perderá sus bienes”.