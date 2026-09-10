Jota Pe Hernández le respondió a Isabel Zuleta tras llamarlo “asqueroso”

El senador Jota Pe Hernández le ‘cantó la tabla’ al petrismo en el Congreso de la República, en medio del debate de moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Jota Pe Hernández y su descomunal ‘cantada de tabla’ a petristas que tenía a su lado: “Tienen un rabo de paja bastante grande”

“¿Quieren crucificar al ministro? Aquí están los clavos, pero les pregunto, ¿quién lo va a crucificar? ¿El mismo que se emborrachó y la emprendió contra la policía porque no le dejaban meter una prostituta a un hotel (refiriéndose a Álex Flórez)? ¿O el que explotaba a los trabajadores y por un millón de pesos los ponía a lavar los pisos, a vender fruta, a atender la caja, hacer de todo (refiriéndose a David Racero)? ¿O la que se subía a las tarimas con los criminales para presentarlos como trofeos (refiriéndose a Isabel Zuleta)?”, dijo Hernández en parte de su discurso en el Congreso.

Ante lo dicho por Hernández, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, se despachó a través de su cuenta en X y llamó “asqueroso” al congresista.

Jota Pe Hernández en el Congreso. Foto: Guillermo Torres / Semana

“El asqueroso de JP está desatado, su ser infinitamente minúsculo ya no le permite autocontrolarse, nos tiene cansados con su grosería y bajeza en el recinto del Senado”, le dijo puntualmente Zuleta al senador.

Tras lo anterior, Hernández no dudó en responderle a Zuleta, no sin antes volverle a recordar el ‘tarimazo’ que ella impulsó el año pasado en Medellín. En ese evento, que se llevó a cabo en la plazoleta de La Alpujarra, además del expresidente Gustavo Petro, estuvieron presentes cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá.

“Yo solo dije algunas verdades sin mencionar nombres y usted se sintió aludida. A usted le produce asco JP, a mí me produce asco verla parada en tarimas con criminales. VIVA CRISTO REY! FIRME POR LA PATRIA”, le dijo Hernández a la congresista del petrismo.