Jota Pe Hernández propone donar las bolsas para los criminales abatidos por la Fuerza Pública

Luego de toda la polémica que ha generado que el presidente Abelardo De La Espriella haya mostrado los cadáveres de los criminales abatidos en combate guardados en bolsas blancas, el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, lanzó una propuesta.

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“Presidente Abelardo, permítanos a los colombianos el orgullo de donar las bolsas para empacar a los bandidos que tanto daño le hicieron a Colombia y que hoy usted les ha ordenado a nuestras gloriosas fuerzas militares dar de baja. Donemos las bolsas”, pidió.

El senador dijo que su propuesta va encaminada a que quiere hacer parte de esto porque para él sería un “orgullo”. Además, dijo que eso le evitaría un costo al Gobierno nacional e incluso propuso que se haga una colecta para recoger ese dinero.

“Armemos una vaqui, una donación, donde seamos nosotros, los colombianos, los que patrocinemos las compras de esas bolsas; son cerca de 30.000 bolsas que necesitamos comprar para empacar a esos guerrilleros que tanto daño le hicieron a Colombia”, afirmó Hernández.

El congresista de la Alianza Verde dijo que esas bolsas pueden tener un costo de 30.000 pesos en el mercado y que estima que podrían comprar 30.000 para ser donadas al Gobierno de De La Espriella para almacenar los cadáveres de los criminales abatidos.

“Que estén empacadas como lo que son y como lo determinó el mismo presidente Abelardo, unos miserables bandidos”, dijo.

La polémica por los cadáveres en bolsas blancas se generó porque el presidente entregó unas declaraciones públicas con los criminales abatidos, entre los que se encontraba alias Bendito Menor y su pareja alias La Bebecita.

“La Operación Centinela de la Patria dio un golpe contundente al narcoterrorismo: gracias a una acción impecable de nuestra Policía Nacional y de un comando especial de la Dijín, fue dado de baja alias Naím o Bendito Menor, uno de los criminales más peligrosos del país. Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano”, informó en su momento De La Espriella.

El hecho de que estuvieran en bolsas blancas fue criticado por el petrismo; sin embargo, varios salieron a cuestionar que, en medio de la paz total de Gustavo Petro, estos criminales tenían beneficios, por lo que otros han aplaudido la gestión del Gobierno y de la fuerza pública al atacar a estos delincuentes que tenían azotada a la población civil.