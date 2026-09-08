Iván Cepeda reacciona a visita de Marco Rubio a Colombia: envió mensaje al secretario de Estado y habló de Abelardo De La Espriella

El senador Iván Cepeda se pronunció sobre la visita que hará el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia y en donde, entre otras cosas, se reunirá con el presidente Abelardo De La Espriella.

Marco Rubio llega este martes a Colombia. Estas son las claves y detalles de su reunión con Abelardo De La Espriella

El líder de la oposición utilizó su cuenta de X para lanzar nuevos dardos y asegurar que desde el gobierno de Estados Unidos, por medio de Donald Trump y del propio Rubio, se intervino de manera directa en las elecciones colombianas.

Desde el punto de vista del militante del Pacto Histórico, se realizaron todo tipo de acciones para favorecer al hoy mandatario. “Desde esta elección posibilitada por la intervención extranjera, manifesté claramente que la condición de De la Espriella como jefe de Estado de Colombia estaba inexorablemente cuestionada y era ilegítima”, señaló.

“No solo por este hecho notorio, sino además por la incompatibilidad para el ejercicio del cargo que genera el juramento de lealtad que él ha rendido a la Constitución y al gobierno de Estados Unidos”, agregó.

En ese sentido, reiteró que su condición es claramente incompatible con la defensa de la soberanía y de la Constitución colombiana. Cepeda sostuvo que el presidente ha tomado decisiones, realizado acuerdos y llegado a compromisos a espaldas de los ciudadanos.

De hecho, apuntó que las declaraciones de funcionarios de alto nivel dejan en claro, de acuerdo con su visión, que Colombia ha conocido de esta cesión de la soberanía en distintos campos.

En su declaración, el líder de la oposición recordó que hay un compromiso para que el país participe en el llamado Escudo de las Américas, el cual calificó como una alianza militar y de la que no se conocen sus alcances.

“Se ha aceptado una política de violación de derechos de nuestros compatriotas migrantes en Estados Unidos, y de migrantes de otros países en Colombia. Se ha consentido una agresiva política arancelaria sin que esto haya motivado ninguna reacción de nuestro gobierno”, comentó.

Asimismo, apuntó que el gobierno se ha convertido en “cómplice” del genocidio después de que se confirmara el apoyo a Israel.

Seguridad, narcotráfico y comercio: los puntos clave de la agenda entre el Gobierno de De La Espriella y el secretario de Estado de EE. UU.

Por otra parte, el senador manifestó que ya son cinco décadas de “continuo fracaso” en la guerra contra las drogas. Desde su visión, esto solo ha traído muerte y destrucción, especialmente para las poblaciones rurales, mientras que al mismo tiempo el negocio del narcotráfico se ha fortalecido.

En esa línea, cuestionó que en estos momentos se quiera preservar esto con bombardeos y fumigación. “Al secretario Rubio le decimos que ya es hora de entender que solo mediante el desarrollo y la equidad social para el campo colombiano se podrá sustituir la economía del narcotráfico”, expresó.

“Por todos estos antecedentes, la visita que hará hoy a Colombia el secretario Rubio tiene todas las características de ser un acto de entrega de aspectos estratégicos de nuestra soberanía”, añadió.

Iván Cepeda dio unas fuertes declaraciones antes de la llegada del estadounidense. Foto: Getty Images

Cepeda también cuestionó que se firmen acuerdos que, según él, comprometerán la riqueza mineral y energética del país. Por lo mismo, rechazó de manera categórica esto y aseguró que el presidente se está entregando al dominio de una potencia extranjera.

“Desde el Pacto Histórico, principal fuerza de oposición en el país, exigimos respeto a nuestra dignidad, independencia y libertad como nación democrática y soberana”, comentó.

Por último, cerró diciendo: “Por ahora, todo acuerdo o convenio internacional que suscriba De la Espriella y que genere obligaciones para el Estado colombiano deberá ser aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional”.