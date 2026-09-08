Seguridad, narcotráfico y comercio: los puntos clave de la agenda entre el Gobierno de De La Espriella y el secretario de Estado de EE. UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegará en las próximas horas a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, en lo que se convierte en la primera visita de alto nivel que recibe el nuevo mandatario colombiano y en una señal del rumbo que busca tomar la relación entre Bogotá y Washington.

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Los detalles fueron revelados por el canciller Omar Bula, quien calificó la visita como el comienzo de una nueva etapa en los vínculos entre los dos países.

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Estados Unidos continuará siendo considerado por Colombia como su principal socio estratégico en la región.

“Esta es la primera visita de alto nivel que va a recibir el presidente de la Espriella en Colombia y muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio en la región”, señaló Bula.

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El secretario de Estado Marco Rubio saluda desde lo alto de la escalerilla de su avión para partir en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino en Manila, Filipinas. Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP via

El canciller aseguró que la relación bilateral estará sustentada en el respeto mutuo, la soberanía y la defensa de los intereses nacionales de ambos países. La declaración marca, además, la intención del Gobierno colombiano de presentar su relación con Washington bajo una lógica de cooperación entre Estados soberanos.

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Las claves del encuentro

Uno de los asuntos centrales de la agenda será la seguridad. Bula anticipó que Colombia buscará fortalecer el respaldo estadounidense para enfrentar el narcotráfico y las estructuras del crimen organizado transnacional, dos de los principales desafíos que afronta el país.

Marco Rubio y Abelardo De La Espriella Foto: AFP / SEMANA

“En primer lugar, la seguridad. El apoyo de Estados Unidos va a ser fundamental para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional organizado”, afirmó el canciller.

El segundo eje será el comercio. El Gobierno pretende profundizar los vínculos económicos con Estados Unidos y buscar nuevas oportunidades para empresarios y trabajadores colombianos.

“Vamos a profundizar nuestros lazos para crear más oportunidades para todos los colombianos”, sostuvo Bula.

José Manuel Restrepo y Marco Rubio. Foto: @SecRubio

El tercer componente estará relacionado con los valores que, según el Gobierno, comparten Colombia y Estados Unidos. En particular, el canciller habló de la intención de reafirmar el compromiso con los llamados valores occidentales y de defenderlos de manera conjunta como países aliados.

“Vamos a reafirmar un compromiso con los valores occidentales y a defenderlos como aliados”, manifestó.

Bula insistió en que el propósito de la nueva relación no será establecer una posición de subordinación frente a Estados Unidos, sino construir una alianza basada en intereses compartidos.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia y su sede en Barranquilla. Foto: SEMANA.

“La relación entre Colombia y Estados Unidos será de dos países soberanos que buscan siempre el beneficio de sus pueblos”, afirmó.

La visita de Rubio, por tanto, tendrá un componente político que trasciende el encuentro protocolario entre ambos gobiernos. Para la administración de De la Espriella, representa el primer gran escenario para mostrar el nuevo rumbo de la política exterior colombiana y, particularmente, su apuesta por estrechar la cooperación con Washington en seguridad, comercio y defensa de valores compartidos.