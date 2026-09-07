Abelardo De La Espriella informó de la captura de seis integrantes del grupo “narcoterrorista” Los Orión, entre los que estaba su cabecilla

El presidente Abelardo De La Espriella informó de un golpe contundente a la estructura de Los Orión, que delinquen en varias partes del país.

Abelardo De La Espriella reporta “golpe contundente” al crimen en Magdalena: de esto se trata

“¡Golpe contundente al tráfico transnacional de explosivos! En Antioquia y Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 6 integrantes del grupo narcoterrorista Los Orión, entre ellos alias Mauro, cabecilla de esta estructura”, informó De La Espriella.

Según dijo el mandatario, esta organización está dedicada al tráfico de explosivos provenientes de Chile, Perú y Ecuador, que son destinados a estructuras criminales para la ejecución de acciones terroristas y actividades de minería ilegal.

En el operativo fueron incautados 17.000 detonadores, 100 kilos de insumos químicos para fabricar explosivos, 2 armas de fuego, munición, 9 celulares, un vehículo y 7,2 millones de pesos en efectivo.

De La Espriella mencionó que esta estructura tiene alianzas criminales con la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos.

“Cada detonador que incautamos es un explosivo que no llegará a manos de los terroristas. Vamos a cortar sus rutas de abastecimiento, sus finanzas y sus alianzas criminales. Los vamos a perseguir dentro y fuera de nuestras fronteras. No van a tener un minuto de tranquilidad”, aseguró el mandatario.

El mandatario ha anunciado varios golpes contra la criminalidad en las últimas horas. También informó de 1,7 toneladas de marihuana que fueron incautadas a Los Costeños y 3 capturados.

“En la vía Villa Rica (Cauca)–Palmira (Valle del Cauca), nuestra Policía Nacional incautó 1,7 toneladas de marihuana que eran transportadas ocultas en un tractocamión y capturó a 3 personas por tráfico de estupefacientes”, dijo el presidente.

El mandatario ha anunciado varios golpes contra la criminalidad. Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, mencionó que en las últimas 24 horas se lograron 15 capturas y se sacaron de circulación 2 armas, 58 municiones, 26 proveedores, 43 detonadores eléctricos y un depósito ilegal.

“Seguimos golpeando con fuerza el narcotráfico: 589 kg de marihuana incautados, 2.340 kg de hoja de coca, 21.706 galones de insumos líquidos y 570 kg de insumos sólidos, además de 15 laboratorios para procesamiento de pasta base de coca afectados. En Putumayo también incautamos 6.340 galones de crudo destinados a la refinación ilícita”, aseguró De La Espriella.

El mandatario agregó que desde el 7 de agosto la fuerza pública ha acumulado 15.401 capturas, 71.873 kilogramos de estupefacientes incautados, se han puesto 1.595 armas de fuego fuera de circulación y 1.407,3 hectáreas de coca han sido erradicadas.